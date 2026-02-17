© Mali : des terroristes neutralisés dans plusieurs localités

Au Mali, l’armée maintient la pression contre les groupes terroristes. Les Forces de défense et de sécurité ont mené une opération de grande envergure dans le secteur de Nampala, à Sikasso et Douentza. Cette opération s’est soldée par la neutralisation de plusieurs terroristes.

Mali : l’armée neutralise des terroristes à Nampala, Sikasso et Douentza

Les Forces armées maliennes (FAMa) informent que ses éléments ont mis en déroute un groupe de terroristes dans le secteur de Nampala. Ils ont été pris en étau dans la région de Ségou, précisément dans les villages de Toulé et d’Akoub. Le bilan fait état de « plusieurs terroristes neutralisés et une importante quantité d’équipement, notamment des armes, des munitions ainsi que du matériel de communication ».

L’armée malienne s’est également illustrée dans d’autres localités contre les terroristes. Dans la nuit du dimanche au lundi, de farouches combats ont opposé les hommes d’Assimi Goïta et des groupes terroristes qui tentaient des incursions. À Douentza, les soldats ont anéanti le projet d’installation de QG des terroristes près de la ville. Une riposte menée avec efficacité a permis de repousser avec vigueur des assaillants dans la ville de Sikasso.

L'État-Major général des Armées rassure les populations quant à l'engagement total et indéfectible des FAMa à traquer les groupes armés terroristes jusque dans leurs derniers retranchements sur l'ensemble du territoire national. La lutte contre le terrorisme se poursuit avec détermination.

L’armée malienne monte en puissance et se positionne comme la plus puissante au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES). Selon le dernier classement de Global Firepower, le Mali s’impose comme la première puissance militaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) devant la Côte d’Ivoire.