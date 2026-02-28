Mali : l’artiste Boncana Maïga est mort

Le Mali perd une icône de la musique. Le maestro Boncana Maïga n’est plus. Il est décédé ce samedi 28 février 2026 à 5 heures du matin dans une clinique.
Bénin : décès du célèbre artiste Boncana Maïga
La musique malienne est en deuil. Elle vient de perdre l’un de ses baobabs. Le Maestro Boncana Maiga s’en est allé. « Notre Maestro nous a quittés », a écrit l’animateur Claudy Siar. Il rend un vibrant hommage à Boncana, « l’un des artisans des musiques modernes d’Afrique dont l’inspiration a nourri les Caraïbes ».
L’illustre disparu a marqué plusieurs générations par son talent, son professionnalisme. Claviériste virtuose, compositeur et arrangeur, Boncana était un membre influent du célèbre groupe musical « Super Rail Band » de Bamako. Fondateur de l’African All Stars, il a laissé son empreinte dans de nombreuses collaborations à succès.
Producteur à succès, Boncana Maiga a soutenu et lancé la carrière de plusieurs artistes. Plusieurs jeunes talents ont bénéficié de son accompagnement et suivi pour s’éclore. Entre tradition et modernité, le Maestro a su trouver le point d’intersection pour servir de la bonne musique à ses fans.
Son décès suscite une grande tristesse. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances et d’hommages s’enchaînent. On peut le dire sans se tromper : le Maestro n’a pas vécu inutilement.