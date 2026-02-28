Mali : l’artiste Boncana Maïga est mort

Le Mali perd une icône de la musique. Le maestro Boncana Maïga n’est plus. Il est décédé ce samedi 28 février 2026 à 5 heures du matin dans une clinique.

Bénin : décès du célèbre artiste Boncana Maïga

La musique malienne est en deuil. Elle vient de perdre l’un de ses baobabs. Le Maestro Boncana Maiga s’en est allé. « Notre Maestro nous a quittés », a écrit l’animateur Claudy Siar. Il rend un vibrant hommage à Boncana, « l’un des artisans des musiques modernes d’Afrique dont l’inspiration a nourri les Caraïbes ».

De son amour pour les musiques afro-cubaines incarnées avec l'épopée des Maravillas, aux arrangements pour Africando et jusqu'aux orchestrations du reggae d'Alpha Blondy, sans oublier son travail artistique auprès de tant d'artistes dont Pierrette Adams, BONCANA MAÏGA aura écrit l'histoire culturelle de l'Afrique des indépendances !

L’illustre disparu a marqué plusieurs générations par son talent, son professionnalisme. Claviériste virtuose, compositeur et arrangeur, Boncana était un membre influent du célèbre groupe musical « Super Rail Band » de Bamako. Fondateur de l’African All Stars, il a laissé son empreinte dans de nombreuses collaborations à succès.

Producteur à succès, Boncana Maiga a soutenu et lancé la carrière de plusieurs artistes. Plusieurs jeunes talents ont bénéficié de son accompagnement et suivi pour s’éclore. Entre tradition et modernité, le Maestro a su trouver le point d’intersection pour servir de la bonne musique à ses fans.

Son décès suscite une grande tristesse. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances et d’hommages s’enchaînent. On peut le dire sans se tromper : le Maestro n’a pas vécu inutilement.