© Reprise de la coopération avec l'Algérie : le Mali dément

Au Mali, le ministère des Affaires étrangères a démenti catégoriquement les rumeurs de reprise de la coopération diplomatique avec l’Algérie ce jeudi 19 février 2026. En dépit de la visite de Tiani à Alger et le départ de Dicko en Mauritanie, le ministère malien recadre les spéculations sur un rapprochement diplomatique entre les deux pays.

Mali : pas de reprise de la coopération avec l’Algérie

Dans un communiqué ferme diffusé ce jeudi 19 février 2026 par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Mali a publiquement démenti les rumeurs de reprise de la coopération avec l’Algérie. Face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux annonçant un prétendu retour de l’ambassadeur du Mali à Alger, le département dirigé par Abdoulaye Diop se devait de vite réagir.

Dans son texte, le Mali qualifie ces allégations de « totalement fausses et sans fondement », délibérément distillées par des individus mal intentionnés dans le but de semer la confusion dans l’opinion publique. Cette mise au point intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Bamako et Alger, mais aussi de recomposition des alliances dans la région.

Pour rappel, ces derniers jours, plusieurs publications sur les réseaux sociaux affirmaient que le général de brigade Mohamed Amaga Dolo, nouvel ambassadeur du Mali, s’apprêtait à reprendre ses fonctions à Alger dans le courant de la semaine. Des rumeurs qui s’appuyaient sur deux événements récents : la visite du président nigérien Abdourahamane Tiani en Algérie, et le départ de l’imam Mahmoud Dicko d’Algérie pour la Mauritanie.

Mais finalement, tout est faux selon la version officielle du Mali.