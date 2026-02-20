Mali : une frappe de drone du FLA fait des morts

Au Mali, les rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA) ont revendiqué une frappe de drone contre un convoi de l’armée malienne et de l’Africa Corps russe. L’attaque a eu lieu entre Anefis et Aguelhoc, dans la région de Kidal le mercredi 18 février. Elle aurait fait selon lui d’importants dégâts humains et matériels.

Mali : l’attaque de drone du FLA fait plusieurs morts

Au Mali, les rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA) ont lancé mercredi dernier des drones kamikazes contre un convoi composé de militaires maliens, de leurs partenaires russes de l’Africa Corps et de leurs supplétifs locaux du Gatia. Il s’agit d’un groupe armé local fondé par le général malien El Hadj Ag Gamou, l’actuel gouverneur de la région de Kidal.

Le même jour, les jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim) ont quant à eux revendiqué une attaque contre le même convoi, avec la pose d’un engin explosif improvisé. Pour l’heure, aucun des deux groupes n’a communiqué de bilan mais, selon les informations de RFI, ces deux attaques auraient fait entre six et une dizaine de morts parmi les militaires maliens. Trois ou quatre véhicules auraient également été détruits.

Mali 🇲🇱 | Le 18/02, vers 13h, un convoi composé de FAMa, de mercenaires russes 🇷🇺 de l'Africa Corp et d'éclaireurs touaregs du GATIA a été la cible de deux attaques du FLA (Front de Libération de l'Azawad) et du JNIM proche d'Aguelhok (Kidal) 🔹 Le FLA revendique avoir attaqué… pic.twitter.com/wW6xHZ3HVm — Wamaps (@Wamaps_news) February 19, 2026

Deux membres du FLA ont également trouvé la mort au cours de cette opération au Mali. Il s’agit d’Alyazid Ag Matafa, frère de Fahad Ag Almahmoud et Mohamed Ag Alghabass, le fils d’Alghabass Ag Intallah. D’après plusieurs sources au sein de la rébellion, leur mort est accidentelle et due à une erreur de manipulation d’un drone kamikaze.

Dans d’autres parties du Mali, le Jnim a revendiqué la prise d’un poste militaire ce jeudi à Djenné, tandis que l’armée malienne assure avoir tué une vingtaine de « terroristes » dans des frappes aériennes mardi 17 février près de Ké-Macina, dans la région de Ségou.