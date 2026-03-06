Maroc : Walid Regragui quitte les Lions de l’Atlas (Officiel)

Au Maroc, un grand changement a eu lieu dans la soirée de ce jeudi mars 2026 sur le banc des Lions de l’Atlas. Walid Regragui est désormais ancien sélectionneur. Le technicien a opté pour la résiliation de contrat avec la Fédération royale marocaine de football. Son remplaçant est déjà annoncé.

Maroc : Mohamed Ouahbi remplace Walid Regragui

Au Maroc, à un peu plus de trois mois de la Coupe du Monde 2026, Walid Regragui a annoncé ce jeudi soir qu’il quittait son poste de sélectionneur. Une décision rendue publique lors d’une cérémonie retransmise en direct à la télévision marocaine. « Je quitte mes fonctions avec loyauté, gratitude et la certitude d’avoir servi mon pays », a déclaré le technicien marocain, visiblement très ému.

En trois ans et demi à la tête des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, sacré Meilleur entraîneur de l’année 2022 lors des CAF Awards, aura profondément marqué l’histoire de la sélection marocaine. Arrivé à l’été 2022, il a mené le Maroc vers un parcours retentissant lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, guidant les Lions de l’Atlas jusqu’à une demi-finale historique au Qatar, et devenant ainsi le premier entraineur africain a réalisé un tel exploit.

Plus récemment, lors de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations 2026 disputée à domicile, Walid Regragui avait guidé sa formation jusqu’en finale au terme d’un parcours intense, resté gravé dans les mémoires. Une dernière aventure marquante avant de refermer un chapitre majeur de l’histoire des Lions de l’Atlas.

Dans la foulée, la fédération a annoncé Mohamed Ouahbi comme remplaçant de Walid Regragui.