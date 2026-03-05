© Préparation CAN féminine 2026 : la Côte d'Ivoire s'offre deux succès

Ce mercredi 4 mars 2026, la Côte d’Ivoire a assuré le minimum face au Kenya (1-0) en clôture de sa préparation pour la CAN féminine.

Préparation CAN féminine 2026 : la Côte d’Ivoire rassure

Après s’être imposée contre le Bénin (2-1) au Stade Félix Houphouët Boigny il y a quatre jours, la Côte d’Ivoire a signé un second succès en autant de matchs ce mercredi 2 mars. L’équipe féminine ivoirienne s’est disposée du Kenya (1-0) au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé dans le cadre de sa préparation à la CAN féminine 2026.

La victoire de la Côte d’Ivoire porte la signature de Rebecca Elloh, buteuse à la 22e minute de jeu. Les Éléphantes sont désormais suspendues à la Confédération africaine de football (CAF), qui devrait officialiser très prochainement le report de la CAN féminine 2026, initialement programmée du 17 mars au 3 avril, et annoncer les nouvelles dates du tournoi.

D’après plusieurs rumeurs, la compétition pourrait avoir lieu du 25 juillet au 16 août, juste après la Coupe du Monde 2026. Reste à connaître le pays hôte, alors que le Maroc est incertain, et que l’Afrique du Sud pousse pour accueillir le tournoi. Ce mercredi, le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, avait même exercé un gros coup de pression dans ce sens.

« Si le Maroc est prêt à accueillir la CAN féminine après une CAN réussie, qu’il le fasse. S’il ne l’est pas, nous voulons lui dire que nous (l’Afrique du Sud) avons des stades et que nous ne sommes pas un pays moins bien doté en infrastructures », a-t-il lancée.