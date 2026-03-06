La CAN féminine 2026 reportée, voici les nouvelles dates (Officiel)

La CAN féminine 2026 reportée, voici les nouvelles dates (Officiel)
© La CAN féminine 2026 reportée, voici les nouvelles dates (Officiel)

L’annonce officielle était attendue depuis des jours. Dans la soirée de ce jeudi 5 mars, la CAF a annoncé la bombe. La CAN féminine 2026 est bel et bien reportée. Découvrez les nouvelles dates du tournoi.

La CAN féminine 2026 maintenue au Maroc

La Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 n’aura pas lieu en mars. À douze jours de l’ouverture, la Confédération Africaine de Football (CAF) a cédé à la pression du Maroc pour acter un report immédiat. La compétition est désormais décalée au cœur de l’été. La période finalement retenue est du 25 juillet au 16 août 2026.

« En octobre 2024, la Confédération Africaine de Football (“CAF”) a attribué au Maroc l’organisation de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Féminine (“WAFCON”) 2026, initialement prévue du 17 mars au 3 avril 2026. Après des discussions entre la CAF et ses partenaires, la FIFA et d’autres parties prenantes, la CAF a décidé de reprogrammer les dates de la TotalEnergies CAF WAFCON 2026, du 25 juillet au 16 août 2026, afin d’assurer le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues. Les préparatifs pour la TotalEnergies CAF WAFCON 2026 sont en cours et toutes les parties sont confiantes quant à sa réussite. », a communiqué la CAF.

Les motifs officiels de ce report restent pour le moins évasifs. Pour l’instant, le mystère reste entier. Entre enjeux logistiques et desiderata politiques du Maroc, ce changement de calendrier force les joueuses à revoir totalement leur préparation.

Rendez-vous donc après la Coupe du Monde 2026.

