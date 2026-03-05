« Made in West Africa » : la FIFA mise sur le Bénin pour le Mondial 2026 (Officiel)

Officiellement, la FIFA compte sur le Bénin pour réussir la Coupe du Monde 2026. C’est notamment à travers son gros projet en Afrique de l’ouest nommé « Made in West Africa ». Une partie des maillots de la compétition sera produite au Bénin.

Coupe du Monde 2026 : le Bénin va bel et bien produire les maillots

Encore quelques mois avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026. La compétition se prépare bien au-delà des terrains et la FIFA a annoncé ces dernières heures une initiative ambitieuse et porteuse d’impact social et économique en Afrique de l’Ouest. En effet, dans le cadre du projet « Made in West Africa », une partie des maillots officiels de la prochaine Coupe du Monde sera produite dans la région elle-même, une première dans l’histoire de la compétition.

Le Bénin de Patrice Talon a été officiellement désigné comme site de production pour la confection de ces maillots, une décision stratégique qui vise à renforcer l’industrie du coton et du textile ouest-africaine. Pour un continent riche en matières premières mais historiquement dépendant des importations pour les produits finis, c’est une étape majeure.

L’initiative s’inscrit dans une vision plus large de développement local. En impliquant directement des acteurs industriels africains dans un projet mondial, la FIFA souhaite ainsi encourager la création d’emplois qualifiés, stimuler les filières textile régionales et promouvoir des chaînes de valeur plus durables. D’autres pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le Tchad ou encore la Côte d’Ivoire pourraient également rejoindre le programme, participant à ce qui pourrait devenir un véritable hub (centre, plaque tournante) de production textile pour le football mondial.