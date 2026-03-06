© RC Strasbourg : Martial Godo rêve des Éléphants de la Côte d’Ivoire

A l’approche de la Coupe du Monde 2026, l’ailier ivoiro-britannique Martial Godo veut absoluement disputé la compétition avec les Éléphants de Côte d’Ivoire. C’est du moins ce qu’a rapporté Afrik-Foot.

Côte d’Ivoire : Martial Godo veut jouer pour les Éléphants

Lors d’un récent entretien, Martial Godo a souligné qu’il rêve de la sélection ivoirienne. Il a fait savoir que cette perspective ne faisait pas partie de ses priorités au début de la saison. « Au début de la saison, je n’étais pas dans cette optique. Je ne pensais pas que je serais dans ces discussions », a-t-il reconnu. Le joueur explique avoir eu des échanges avec le sélectionneur ivoirien, Emerse Faé. Et ceci, sans que la question d’une convocation imminente ne soit forcément abordée. « Des ambitions de Coupe du monde ? Oui, bien sûr ! Maintenant, c’est mon principal objectif », a-t-il martelé.

L’intérêt de Martial Godo pour la Côte d’Ivoire intervient dans un contexte où plusieurs binationaux pourraient également renforcer l’effectif des Éléphants. En effet, l’attaquant Yoann Bonny de Inter Milan, l’avant-centre Elye Wahi de OGC Nice et encore le défenseur Leny Yoro de Manchester United sont tous cités ces dernières semaines. L’atout pour Martial Godo est qu’il connaît déjà l’environnement de la sélection ivoirienne.

Il faut noter que cette saison, avec le RC Strasbourg, Martial Godo totalise déjà sept buts et une passe décisive en 18 apparitions. Il aporté le maillot national avec les U23 sous la direction de l’ancien international le coach Faé, après avoir évolué dans les catégories de jeunes de l’Angleterre.