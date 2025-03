Le sélectionneur des Éperviers du Togo, Daré Nibombé, s’apprête à annoncer cette semaine la liste des joueurs convoqués pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Mondial 2026 (Q) : Daré Nibombé en conférence de presse ce jeudi

Ces rencontres se dérouleront contre la Mauritanie et le Sénégal, deux adversaires de taille dans le groupe. La conférence de presse, prévue pour le jeudi 13 mars 2025, à 10h00 GMT, se tiendra au stade de Kégué et constituera un moment important pour l’équipe nationale.



Cet événement marquera le premier grand point de communication pour Daré Nibombé en 2025. Lors de cette rencontre avec la presse, il dévoilera non seulement les joueurs appelés à défendre les couleurs nationales lors de ces matchs décisifs, mais expliquera également les critères qui ont guidé ses choix. Le sélectionneur profitera de cette occasion pour détailler ses objectifs pour ces deux rencontres, notamment en termes de stratégie et de préparation, dans l’optique d’atteindre la qualification pour la prochaine Coupe du Monde.

La conférence de presse donnera également un aperçu de la vision du coach pour l’avenir de l’équipe, en particulier pour les jeunes talents qui pourraient se voir offrir une place dans cette nouvelle phase de qualification.