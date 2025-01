Abidjan accueillera, le jeudi 16 janvier 2025, un atelier sur le renforcement du lien entre migration et développement en Afrique. L’objectif de cet atelier, organisé par la Commission économique pour l’Afrique, est de maximiser les contributions de la diaspora à la transformation économique durable des pays d’origine.

Un atelier pour valoriser les fonds de la diaspora sur le continent africain à Abidjan

Renforcer le lien entre migration et développement en Afrique est le thème autour duquel les pays membres de la Commission économique pour l’Afrique débattront le 16 janvier 2025 à Abidjan. Cet atelier vise à trouver des solutions pour optimiser l’utilisation des fonds envoyés sur le continent africain par la diaspora. En effet, la diaspora constitue un maillon indispensable au développement économique de l’Afrique. En 2022, celle-ci a investi 100 milliards de dollars (soit environ 6 % du PIB africain), selon la Banque mondiale.

Ce montant dépasse largement celui des aides publiques au développement (3,5 milliards de dollars) et des investissements directs étrangers (52 milliards de dollars). Ainsi, cet atelier mettra en lumière les secteurs dans lesquels la diaspora pourrait investir pour favoriser le développement économique de leurs pays d’origine, comme les infrastructures, l’éducation et l’entrepreneuriat. Il s’agira également d’identifier les obstacles qui freinent les investissements de la diaspora.

Vision globale de l’atelier sur le renforcement du lien entre migration et développement en Afrique

Cet atelier vise à faire de la diaspora un moteur, non seulement pour soutenir les familles, mais aussi pour bâtir des économies résilientes et inclusives. La Côte d’Ivoire et ses partenaires souhaitent démontrer que la migration peut être un vecteur de transformation, capable de répondre aux défis économiques tout en favorisant un développement durable à long terme.

L’atelier permettra également d’optimiser les canaux de transfert d’argent pour en réduire les coûts et améliorer leur efficacité. Il servira également à promouvoir les investissements structurants de la diaspora grâce à des mécanismes financiers adaptés. Enfin, cela vise à encourager la coopération régionale pour partager les meilleures pratiques et attirer davantage de capitaux.

Les objectifs de la Côte d’Ivoire pour cet atelier

La Côte d’Ivoire, en tant que pays pilote de cette initiative, joue un rôle central dans l’organisation de cet atelier sur le renforcement du lien entre migration et développement en Afrique. En tant qu’acteur clé, la Côte d’Ivoire vise à renforcer la résilience économique nationale. Comme objectif, cela vise également à exploiter le rôle de la diaspora comme moteur du développement durable.

Cette vision permettra au pays de canaliser les transferts de fonds de la diaspora vers des projets productifs. Avec cette initiative, la Côte d’Ivoire aspire à devenir un point central d’une stratégie continentale visant à redéfinir le rôle de la diaspora dans la prospérité africaine.