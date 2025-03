La structure de microfinance du Nigéria, Baobab, mettra un terme à sa collaboration avec ses plus grands investisseurs. En effet, après 13 ans de collaboration ferme, le Nigérian Alitheia et le Néerlandais Goodwell ont annoncé leur retrait de la structure de microfinance. Toutefois, la raison de leur retrait n’a pas été dévoilée.

Baobab, Alitheia et Goodwell retirent leurs partenariat

Baobab Nigéria a démarré ses activités de microfinance grâce aux investissements d’Alitheia et de Goodwell. Ces partenaires ont été le pilier sur lequel la structure financière du Nigéria a connu sa plus grande croissance, et ce, grâce à leur fonds commun Gwamdc, puis à travers uMunthu. Ces fonds ont permis à Baobab d’avoir accès à un certain nombre de clients, pour un bilan multiplié par 37 et un portefeuille de prêts doublé à 43,5.

A lire aussi: Nigéria : 40 millions USD pour les start-ups

Par ailleurs, en ce qui concerne la croissance de la clientèle, avec son capital de financement et sa position, la structure de microfinance donne accès aux crédits à 230 000 clients dans 16 États. Ces clients sont principalement des PME. En 13 ans, le groupe dispose de 38 succursales, avec un triplement de l’investissement d’uMunthu en nairas.

Le retrait d’Alitheia et de Goodwell donne désormais une plus grande autonomie à Baobab Nigéria, qui passe dorénavant sous le contrôle total du groupe international Baobab. Une étape qui lui permettra de poursuivre sa mission d’inclusion financière en donnant accès aux particuliers et aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans les zones manquant de services bancaires. Ceci, dans le but de relever le défi du manque de financement qui pèse sur environ 26 % de la population nigériane.