Les Flying Eagles du Nigeria ont frappé fort en s’imposant 2-0 face à la Côte d’Ivoire, lors d’un match amical disputé mercredi au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Cette victoire lance idéalement leur préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations U-20 2025. Le capitaine Daniel Bameiyi a ouvert le score sur penalty, suivi par Divine Oliseh qui a scellé le sort du match.

Nigeria U20, premier test réussi en Côte d’Ivoire

La première mi-temps se déroule de manière équilibrée, chaque équipe cherchant à prendre l’ascendant. Les Nigérians font preuve de solidité défensive et tentent de construire des actions offensives. Les Ivoiriens, quant à eux, montrent de belles intentions, mais peinent à concrétiser leurs occasions.

Peu après l’heure de jeu, le Nigeria obtient un penalty. Daniel Bameiyi, le capitaine, prend ses responsabilités et transforme la sanction avec sang-froid. « C’était important d’ouvrir le score pour prendre l’avantage psychologique », confie-t-il après le match. À dix minutes de la fin, Divine Oliseh inscrit le deuxième but, scellant ainsi la victoire des Flying Eagles. « Nous avons su profiter de nos occasions et rester solides défensivement », ajoute le jeune attaquant.

Les deux équipes se retrouveront vendredi pour un second affrontement amical, toujours à Abidjan. Ce match permettra aux deux sélections de poursuivre leur préparation et d’affiner leurs stratégies avant la compétition continentale.

Préparation intensive avant la CAN U-20

Cette victoire face à la Côte d’Ivoire est un signal fort envoyé par les Flying Eagles à leurs futurs adversaires. L’équipe nigériane affiche une grande détermination et une belle cohésion. L’entraîneur se montre satisfait de la performance de ses joueurs, mais reste conscient du travail à accomplir. « Nous sommes en phase de préparation, il y a encore des aspects à améliorer », déclare-t-il.

La Coupe d’Afrique des Nations U-20 2025 s’annonce passionnante, avec des équipes talentueuses et ambitieuses. Le Nigeria, fort de son succès en amical, se positionne comme un sérieux prétendant au titre. Les jeunes talents nigérians ont l’opportunité de briller et de se faire remarquer sur la scène continentale.