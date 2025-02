Le PAA (Port Autonome d’Abidjan) a enregistré une hausse significative de son volume d’échanges commerciaux en 2024. Avec un trafic de 40 millions de tonnes, contre 34,7 millions en 2023, il affiche une augmentation de plus de 15 %. Cette performance témoigne de l’importance stratégique du port et de son rôle clé dans les échanges commerciaux en Afrique de l’Ouest.

PAA : une dynamique positive et des recettes significatives pour l’économie ivoirienne

Le PAA joue un rôle crucial dans les échanges commerciaux de la Côte d’Ivoire et a connu une progression remarquable en 2024. Le trafic de 40 millions de tonnes dépasse largement celui de l’année précédente. Cependant, cette croissance ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d’importants investissements stratégiques visant à moderniser et optimiser les infrastructures portuaires.

Ces investissements incluent :La mise en œuvre de réformes pour accroître le trafic et améliorer la qualité des services,L’extension des quais, La mise en service du deuxième terminal à conteneurs, L’optimisation des flux logistiques et l’amélioration des infrastructures. Ces efforts ont renforcé l’attractivité du port et accompagné l’augmentation des échanges commerciaux.

Ce bilan a été présenté par le Directeur Général du PAA, Hien Yacouba Sié, lors de la célébration des 75 ans du port. Toutefois, pour maintenir cette dynamique, plusieurs défis restent à relever. À cet effet, le directeur général a insisté sur la modernisation du port, la digitalisation des opérations, la transition énergétique et le renforcement des capacités logistiques. Ces éléments figurent parmi les priorités pour assurer la compétitivité du PAA face à une concurrence accrue dans la région.

Par ailleurs, dans un environnement économique en constante mutation, la mise en œuvre des réformes annoncées par le directeur général contribuera à renforcer la position du Port Autonome d’Abidjan. En tant que poumon économique de la Côte d’Ivoire et levier stratégique du développement du pays, le PAA doit poursuivre ses efforts d’innovation et d’optimisation. L’engagement et le travail acharné de ses dirigeants seront déterminants pour garantir la continuité de son rôle de porte d’entrée du commerce international.