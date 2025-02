Lundi, neuf détenus ont pris la fuite de la prison de Nioki, dans le territoire de Kutu, province de Mai-Ndombe en RDC. Cet incident souligne les conditions de détention déplorables et l’état de délabrement avancé de l’établissement pénitentiaire. Cinq fugitifs ont été rattrapés, mais quatre restent activement recherchés par les autorités locales.

RDC : la prison de Nioki secouée par une évasion de détenus



L’évasion a eu lieu pendant une opération d’évacuation des ordures. Les détenus ont profité de ce moment pour s’échapper. Fidèle Lizorongo, président de la société civile de Nioki, dénonce l’état de la prison. « La prison n’est pas en bon état. Moi, je l’appelle un cachot, car les conditions ne sont pas réunies », déclare-t-il. Il décrit des cellules surpeuplées, sans aération, où la chaleur devient vite insoutenable. « Une prison doit avoir une clôture, mais aussi permettre aux détenus d’avoir de l’air. Ils sont entassés dans de petites chambres, où règne une chaleur étouffante, et il n’y a pas de trous d’aération ». L’absence de clôture et les murs fissurés rendent l’établissement vulnérable. La situation à la prison d’Inongo, chef-lieu de la province, est jugée encore plus critique.

La société civile en RDC demande la construction d’une prison moderne pour garantir des conditions de détention dignes. Ils souhaitent renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires. Les autorités provinciales n’ont pas encore réagi. Cette évasion met en lumière l’urgence de réformes dans le système carcéral de Mai-Ndombe. Les conditions de vie des détenus sont précaires. L’établissement ne respecte pas les normes élémentaires. L’action de salubrité, initiée par le ministre de la Justice, doit s’étendre à toutes les prisons du pays.

La société civile en RDC insiste sur la nécessité d’une intervention rapide. Ils veulent améliorer les conditions de détention. Ils estiment que la situation actuelle est inacceptable. Ils demandent une enquête approfondie sur les causes de l’évasion. Ils souhaitent que les responsables soient tenus pour compte. Ils appellent à une action concertée de toutes les parties prenantes. Ils veulent prévenir de futures évasions. Ils espèrent que cet incident servira de catalyseur pour des réformes durables.