RDC : Félix Tshisekedi lance le projet de l’extension de Kinshasa

En RDC, le Président Félix Tshisekedi affiche de grandes ambitions pour l’extension de la capitale, Kinshasa. Cette mégapole de près de 20 millions d’habitants n’occupe aujourd’hui qu’environ 40 % de l’espace qui lui est officiellement réservé, laissant une grande partie de la ville inoccupée.

RDC : le président Félix Tshisekedi lance le projet « Kinshasa Kia Mona »

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a lancé le projet « Kinshasa Kia Mona », à plus de 60 kilomètres du centre-ville, dans la commune de Maluku, au pied des plateaux de Batéké. Estimé à plus de 50 milliards de dollars, ce projet pour la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), vise la création d’une cité moderne et industrielle, dotée d’infrastructures sociales capables de rendre l’agglomération autonome. La future ville s’étendra sur plus de 40 000 hectares mis à disposition par l’État congolais et pourrait accueillir jusqu’à cinq millions d’habitants.

Au cœur du projet figure un pôle industriel multisectoriel, structuré autour de huit parcs spécialisés, allant de la haute technologie aux industries de transformation, en passant par la pharmacie et l’économie circulaire. L’objectif est d’abord de réduire la dépendance du pays aux importations et de désengorger Kinshasa. Les projections avancées par les autorités sont ambitieuses : l’implantation de 1 200 usines en cinq ans et la création de près de 225 000 emplois directs, dont 30 000 dès la première année, au profit des jeunes qualifiés.

Le gouverneur de Kinshasa promet un cadre de vie moderne, sécurisé et conforme aux normes environnementales. Et pour cela, le président de la RDC a posé la première pierre d’une cité industrielle sino-congolaise ainsi que d’une plateforme hospitalière de pointe, comprenant un centre régional d’oncologie. L’infrastructure hospitalière est financée à hauteur de 133 millions d’euros par un consortium belgo-marocain, à travers un crédit de la Banque publique d’investissement française, en partenariat avec une banque allemande.