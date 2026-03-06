© RDC : James Swan nommé à la tête de la Monusco

Le Sécrétaire Général de l’ONU Antonio Guterres a nommé ces dernières heures un nouveau chef pour sa mission pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco). Il s’agit notamment de l’Américain James Swan, ancien ambassadeur américain en RDC sous Barack Obama et ex-chef de la mission onusienne en Somalie, prend la tête de la Monusco et remplace la Guinéenne Bintou Keita.

RDC : James Swan va diriger la Monusco

James Swan est nommé à la tête de la Monusco par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres ce jeudi 5 mars 2026. L’Américain est même déjà aux pays africains confrontés à des transitions politiques et sécuritaires complexes. Diplomate de carrière, parlant français couramment, James Swan a occupé divers postes onusiens en Somalie depuis 2019, dont celui de chef de la Manusom, la mission des Nations Unies en Somalie, qu’il occupait depuis mai 2024.

Le tropisme africain de James Swan s’est reflété tout au long de ses 32 ans de carrière de diplomate américain. Secrétaire d’État adjoint aux Affaires africaines entre 2006 et 2008, il a ensuité été, sous Barack Obama, successivement ambassadeur à Djibouti (2008-2011), en RDC (2013-2016), puis représentant spécial pour la Somalie (2011-2013).

Ce choix d’un Américain à la tête de la Monusco est intéressant étant donné l’implication de l’administration Trump à l’est de la RDC et dans la signature d’un accord de paix en décembre dernier. L’essentiel de la mission de James Swan sera de guider la Monusco à aider à faire respecter le cessez-le-feu entre les forces militaires de Kinshasa et l’AFC/M23 dans l’est du pays.

Lundi 2 mars, Washington a même placé sous sanctions les FDR de l’armée rwandaise, et quatre de ses plus hauts officiers supérieurs.