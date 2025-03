L’ailier brésilien Vinicius Junior, pressenti parmi les favoris pour le Ballon d’Or 2024, a révélé que le Real Madrid lui a interdit d’assister à la cérémonie. Une décision qui a suscité l’étonnement, d’autant plus que l’entraîneur Carlo Ancelotti, sacré meilleur entraîneur de l’année, était également absent. Le club madrilène aurait pris cette décision après avoir appris que Rodri, joueur de Manchester City, était le lauréat.

Ballon d’Or : les raisons d’une absence remarquée



Vinicius Junior a dû se résoudre à rester à Madrid, suivant les consignes de son club. « Le club m’a demandé de ne pas aller au gala… et de rester à Madrid. Je fais ce qu’ils disent », a-t-il déclaré. Cette absence remarquée a alimenté les spéculations, certains y voyant une forme de protestation du Real Madrid. Le club aurait été informé à l’avance du résultat du vote, ce qui aurait motivé sa décision de ne pas se rendre à la cérémonie.

L’absence de Carlo Ancelotti, élu meilleur entraîneur de l’année, a renforcé l’idée d’une décision concertée du club. Le Real Madrid n’a pas souhaité commenter officiellement cette absence, laissant planer le doute sur les raisons exactes de cette décision. Malgré cette déception, Vinicius Junior reste concentré sur ses objectifs avec le Real Madrid. Il affirme qu’il aura d’autres occasions de remporter des titres et des récompenses individuelles.

Des ambitions intactes

L’ailier brésilien ne se laisse pas abattre par cette absence à la cérémonie du Ballon d’Or. Il continue de briller sous les couleurs du Real Madrid, enchaînant les performances de haut niveau. Il affiche une détermination sans faille pour les saisons à venir. Son objectif reste de remporter de nombreux titres avec le club madrilène. Il souhaite également s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

Vinicius Junior est un joueur clé du Real Madrid, et son talent est indéniable. Il a déjà remporté de nombreux titres avec le club, dont la Ligue des champions et le championnat d’Espagne. Il est convaincu qu’il peut encore progresser et atteindre de nouveaux sommets. Il a le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur, qui croient en son potentiel.