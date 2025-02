Neymar Jr. a révélé une offre stupéfiante du Real Madrid. Avant de rejoindre le FC Barcelone en 2013, le club madrilène lui a proposé un contrat exceptionnel. Cette proposition incluait un chèque en blanc, lui permettant de fixer son propre salaire. Malgré cet avantage financier, le Brésilien a opté pour le Barça, motivé par son admiration pour Lionel Messi et Ronaldinho.

Neymar : un choix de cœur face à un chèque en blanc

Neymar a partagé cette anecdote lors d’une interview sur le podcast Podpah. Il a expliqué que le Real Madrid lui a offert une somme illimitée pour signer. « L’offre du Real Madrid était un chèque en blanc, ils m’ont dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais… mais je voulais le Barça avec mon cœur », a-t-il déclaré. Cette proposition aurait pu tripler son salaire. Cependant, l’histoire de Ronaldinho au Barça et la chance de jouer avec Messi ont influencé sa décision. « Florentino Pérez m’a toujours aimé, mais je voulais jouer avec Messi », a-t-il ajouté.

Le choix de Neymar s’est avéré judicieux. Il a formé, avec Messi et Luis Suárez, un trio offensif légendaire. Ensemble, ils ont remporté la Ligue des champions en 2015. Cette période a marqué l’apogée de sa carrière au Barça. Neymar a ainsi privilégié son désir de jouer aux côtés de ses idoles à un gain financier immédiat. Il a écrit une page glorieuse de l’histoire du football.

La décision de Neymar a eu un impact considérable sur sa carrière et sur le football mondial. En choisissant le Barça, il a contribué à l’une des équipes les plus dominantes de l’histoire. Son trio avec Messi et Suárez a marqué une époque. Leur style de jeu a inspiré de nombreux jeunes footballeurs. Il a démontré que les motivations sportives peuvent dépasser les considérations financières.

Neymar a ainsi prouvé que le football est avant tout une passion. Son choix a permis aux fans de football de voir un trio d’attaque exceptionnel. Il a montré que les rêves d’enfance peuvent se réaliser. Il a laissé une empreinte indélébile dans le monde du football.