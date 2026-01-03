Sénégal : Diomaye Faye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués

Durée de lecture : 2 minutes
Sénégal : Diomaye Faye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués
© Sénégal : Diomaye Faye reçoit les vœux de Nouvel An des corps constitués

Au Sénégal, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce vendredi 2 janvier 2026, la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des corps constitués, au Palais de la République.

Sénégal : les corps constitués présentent leurs vœux de Nouvel An au président Diomaye Faye

Au Sénégal, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce vendredi la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An aux Corps constitués, au Palais de la République à Dakar. C’était en présence du Premier ministre Ousmane Sonko et du président de l’Assemblée nationale El Malick Ndiaye. Une rencontre républicaine, marquée par la solennité et le respect des institutions, qui a été l’occasion pour le Chef de l’État de réaffirmer l’attachement constant de l’État aux principes de continuité républicaine et de responsabilité institutionnelle.

Dans un esprit d’unité et de confiance, le Président Diomaye Faye a salué l’engagement des Corps constitués et leur rôle essentiel dans la préservation de la stabilité nationale. Il a aussi souligné leur contribution à la cohésion nationale et au vivre-ensemble, qu’il a qualifiés de socle fondamental de la République. La cérémonie a réuni les plus hautes autorités institutionnelles du pays, témoignant de la vitalité du dialogue entre les différents pouvoirs. La présence du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale illustre la coordination entre l’exécutif et le législatif dans le fonctionnement des institutions.

Sénégal : Pape Malick Ndour réclame sa liberté provisoire
Sénégal : Le PRP de Déthié Fall écarte Ibrahima Ndiaye

Il faut dire que cette tradition annuelle incarne le dialogue permanent entre les pouvoirs constitués au Sénégal, dans le respect des équilibres institutionnels consacrés par la Constitution sénégalaise.

Sénégal : Le bilan du Président Bassirou Diomaye Faye en Casamance
Sénégal : ouverture de la procédure de la révision du procès de Ousmane Sonko

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026