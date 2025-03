En quelques jours, plus de 400 candidats à l’émigration ont été arrêtés au Sénégal. Ces personnes, originaires de toute la sous-région, tentaient de rejoindre l’Europe par la mer. La gendarmerie a également interpellé sept organisateurs et saisi d’importantes ressources logistiques.

Tentatives de départ en hausse

La gendarmerie sénégalaise a intensifié ses patrouilles sur la côte atlantique. Lundi soir, 59 nouveaux candidats à l’émigration irrégulière ont été arrêtés dans le village de Mbodiène. Parmi eux, 16 filles. Ce nombre s’ajoute aux 374 individus interpellés durant le week-end du 14 au 16 mars 2025 entre Mbour et Fatick. Les personnes arrêtées viennent de divers pays de la sous-région. La majorité sont originaires de Guinée, de Gambie, de Côte d’Ivoire et de Sierra Leone. « Sept des organisateurs ont également été arrêtés et d’importantes ressources logistiques saisies », affirme la gendarmerie.

De plus en plus de migrants, principalement des jeunes en quête d’une vie meilleure, tentent de rejoindre l’Europe via la dangereuse route maritime vers les îles Canaries. Ce phénomène inquiète les ONG. « Ce nouvel épisode s’inscrit dans une dynamique alarmante », ont-elles réagi mardi. Elles expriment leur « vive préoccupation face à la recrudescence de la migration irrégulière ». « La migration irrégulière est avant tout le symptôme d’un malaise plus profond, marqué par le manque d’opportunités économiques, la précarité de l’emploi et l’absence de perspectives viables pour la jeunesse », dénonce un communiqué.

Des chiffres alarmants

En 2024, près de 47 000 personnes ont tenté de rejoindre l’Europe par la mer depuis les côtes ouest-africaines, selon l’agence Frontex. Ce chiffre représente un record, en hausse de 18 % par rapport à l’année précédente. Plus de 10 400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l’Espagne en 2024, selon l’ONG Caminando Fronteras. Ces chiffres soulignent le danger de ces traversées et la nécessité de trouver des solutions pour offrir des perspectives aux jeunes de la sous-région.