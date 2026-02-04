Escale technique au Gabon : Bassirou Diomaye Faye a échangé avec Brice Clotaire

Ce mardi 3 février 2026, alors qu’il était sur le chemin de retour après sa visite officielle en République du Congo, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a fait une escale technique à Libreville au Gabon. Il a mis à profit cette halte pour un échange de haut niveau avec son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema.

Gabon – Sénégal : Brice Clotaire Oligui Nguema et Bassirou Diomaye Faye renforcent les liens

L’aéroport international Léon Mba a servi de cadre à une séquence diplomatique significative ce mardi. De retour de sa visite officielle à Brazzaville, Bassirou Diomaye Faye a été accueilli avec les honneurs par les autorités gabonaises, en présence de membres de la communauté sénégalaise vivant au Gabon.

Cette escale a donné lieu à des échanges directs entre les deux chefs d’État sur des enjeux jugés prioritaires. Selon des sources officielles, les discussions entre Bassirou Diomaye Faye et Brice Clotaire Oligui Nguema ont porté sur le renforcement de la coopération Sud-Sud, la stabilité régionale et les perspectives de développement économique dans un contexte africain en recomposition. Autant de dossiers qui traduisent une convergence de vues sur la nécessité d’une Afrique plus intégrée et plus souveraine dans ses choix stratégiques.

https://twitter.com/PR_Senegal/status/2018798319796129998

Le président sénégalais a aussi adressé une invitation officielle à son homologue gabonais pour les célébrations du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal, prévues le 4 avril 2026 à Dakar. Une invitation à forte valeur symbolique, qui inscrit la relation bilatérale dans une dynamique de confiance et de continuité politique.

Alors qu’elle n’était pas inscrite à l’agenda officiel, cette rencontre illustre la diplomatie de proximité désormais privilégiée par les dirigeants africains.