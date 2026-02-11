Sénégal : Ousmane Sonko visé par une plainte pour diffamation

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko s’attire la colère suite à sa déclaration sur la grève des étudiants. En tournée à l’intérieur du pays, le Premier ministre a soupçonné des manœuvres politiques derrière la grève. Il est dans le collimateur du Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) qui annonce une plainte pour diffamation.

Sénégal : les étudiants annoncent porter plainte contre Ousmane Sonko

Le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) compte porter plainte contre le Ousmane Sonko. Ce qu’il a clairement indiqué dans un communiqué faisant le point de la situation sur le campus universitaire. Les étudiants grévistes souhaitent que le Chef du gouvernement puisse s’expliquer devant la justice.

Le Collectif assure que sa lutte est noble et vise l’amélioration des conditions de vie des étudiants. « Le Collectif est digne et ne peut en aucun cas être manipulé par des politiciens, peu importe leur obédience ». Pour les dégâts causés, le Collectif tient pour responsables les autorités au haut niveau.

Le Collectif tient pour responsable l'État du Sénégal à travers son Président de la République, son Premier ministre, son ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation et son ministre de l'Intérieur. Le Collectif entend poursuivre ces responsables devant les instances judiciaires nationales et internationales.

Le mouvement de grève entamé depuis quelques jours a dégénéré le lundi dernier après l’intervention musclée des forces de l’ordre. Un étudiant a trouvé la mort alors que les agents de sécurité tentaient de déloger les grévistes à coups de gaz lacrymogène. Les autorités promettent de faire la lumière sur ce drame. La grève porte un chapelet de revendications dont le paiement des arriérés de bourses et la demande de suspension des réformes annoncées dans l’attribution des bourses. bourses.