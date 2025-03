Le Sénégal a lancé un emprunt obligataire d’un montant de 150 milliards FCFA par le biais d’un appel public à l’épargne. Cet appel, pour l’exercice 2025, vise à stimuler l’économie du pays grâce au financement des projets inscrits dans le budget de l’État.

Sénégal, appels publics, un moyen de mise en œuvre du budget

La croissance économique du pays est une priorité pour le Sénégal. Pour y parvenir, le pays a lancé un emprunt obligataire pour la première fois sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, par appel public. Cet emprunt s’élève à 150 milliards FCFA. Ainsi, à en croire la société Invictus Capital & Finance SA, désignée par l’État du Sénégal pour effectuer cette levée de fonds locale, celle-ci servira au financement des investissements prévus dans le budget de l’État pour l’exercice 2025.

Par ailleurs, cette mobilisation permettra au pays de réunir les ressources internes nécessaires à la mise en œuvre des projets programmés. D’un autre côté, elle représente une opportunité pour les investisseurs institutionnels, avec un taux d’intérêt attractif compris entre 6,40 % et 6,95 %. Avec les séances de cotation à la BRVM, Bassirou Diomaye Faye bénéficiera d’une plus grande facilité d’achat et de vente sur le marché de la sous-région. Cette fluidité des échanges témoigne du dynamisme du pays sur la Bourse régionale des valeurs mobilières.

Enfin, selon les prévisions du FMI, une croissance économique de 9,3 % est attendue en 2025 au Sénégal. Cette progression serait notamment portée par le démarrage de la production de gaz du projet Greater Tortue Ahmeyim.