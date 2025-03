Standard Bank, la banque située en Afrique du Sud avec des filiales dans 38 pays, dont 18 en Afrique, a été valorisée pour la quatrième année consécutive, grâce à sa performance sur le marché africain et à l’international. Cette dernière a été nommée marque bancaire la plus valorisée sur le continent africain par Brand Finance Global 500 Banks.

Standard Bank, une valorisation maintenue grâce à un effort continu.

Standard Bank a pour mission de rendre les individus, les entreprises et les communautés autonomes financièrement grâce à des solutions financières efficaces et à des pratiques commerciales responsables. Pour atteindre cet objectif, la structure financière a adopté une stratégie visant à maintenir sa position de leader dans les services bancaires en Afrique, afin de gagner des parts de marché dominantes partout où elle est présente.Une mission et une stratégie grâce auxquelles la banque a su fournir un excellent service en bâtissant la confiance et en s’engageant envers ses clients. En outre, cet effort fourni pendant des années a produit un résultat concret qui est la nomination de Standard Bank comme la marque bancaire la plus valorisée pour la quatrième fois.

Une distinction qui a ravi le cœur des administrateurs.

Selon le directeur général du groupe Standard Bank, cette distinction, attribuée par Brand Finance Global 500 Banks, est une reconnaissance importante. Brand Finance est une structure qui évalue 5000 banques mondiales de grande renommée et publie des rapports détaillés dans différents domaines. Standard Bank offre un service financier colossal sur le continent africain, avec des actifs répartis dans 20 filiales à travers 20 pays africains, desservant une population de plus de 800 millions de personnes. Selon Margaret Nienaber, directrice de l’exploitation du groupe Standard Bank, le continent africain est une destination stratégique pour la banque afin de stimuler sa croissance.

A lire aussi : Afrique : dépendance accrue à la Russie