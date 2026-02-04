Accusations de Tiani contre Ouattara : Abidjan hausse le ton

Abidjan revient à la charge suite aux accusations du général Tiani contre Alassane Ouattara. Le porte-parole du gouvernement ivoirien est revenu sur la sortie polémique du président nigérien après l’attaque de la base 101 à l’aéroport de Niamey. La réaction du porte-parole du gouvernement ivoirien intervient après la note officielle de protestation remise à l’ambassadrice du Niger à Abidjan.

Accusations contre Ouattara : la Côte d’Ivoire revient à la charge après avoir convoqué l’ambassadrice nigérienne

La Côte d’Ivoire reste ferme face aux accusations du Niger. « Nous refusons de quelque façon que ce soit que l’image de celui qui incarne notre pays soit brocardée. » C’est une mise en garde formelle des autorités ivoiriennes qui sont visiblement exaspérées par les accusations permanentes émises contre le président Alassane Ouattara. En effet, à la suite de l’attaque de Niamey, le général Tiani a ouvertement déclaré que le président Alassane Ouattara et ses homologues Patrice Talon et Emmanuel Macron sont les « sponsors » des « mercenaires téléguidés » qui ont frappé en plein cœur de la capitale. Ces accusations ont été suivies de menaces à peine voilées.

La ministre ivoirienne des Affaires étrangères a exprimé la vive indignation du gouvernement en réponse aux propos du général Tiani. L’ambassadrice nigérienne à Abidjan a été convoquée et sommée de faire un retour rapide et formel à ses « hautes autorités ». Abidjan n’est pas d’accord et l’a clairement exprimé.

Ce n’est pas la première fois que le chef du régime militaire de Niamey s’en prend frontalement au président Alassane Ouattara. La brouille date du coup d’État qui a fait du général président de transition au Niger. Ce dernier a renversé Mohamed Bazoum pour prendre le pouvoir par la force. Un coup d’État qui a suscité la farouche réaction de la CEDEAO avec des sanctions économiques dures.

Le président Alassane Ouattara, personnalité influente de l’institution sous-régionale, a soutenu la mise en application des sanctions. Il s’était également montré disposé à faire participer l’armée ivoirienne à l’intervention militaire que la CEDEAO envisageait pour réinstaller Mohamed Bazoum. Depuis cet épisode de la crise, le général Tiani accuse la Côte d’Ivoire de complicité avec des terroristes qui sèment la terreur au Niger.