Tidjane Thiam durcit son discours face au régime d’Alassane Ouattara. Lors de ses dernières interventions, il a exprimé des soupçons quant à une éventuelle candidature du président sortant pour un quatrième mandat, qu’il juge anticonstitutionnelle.

L’ancien patron du Crédit Suisse ne mâche plus ses mots. Il exhorte les Ivoiriens à ne pas se laisser intimider par des dirigeants qui, selon lui, « ne respectent pas la Constitution et sont sur le point de briguer un quatrième mandat illégal ». Dans une déclaration sans détour, Tidjane Thiam a dénoncé une instrumentalisation des textes juridiques pour légitimer des pratiques qu’il estime contraires à l’esprit de la Constitution.

Ne laissez pas des gens qui ne respectent pas la Constitution vous complexer avec l’article 48 d’une obscure loi que personne ne connaît. Ce qui est plus grave, c’est de ne pas respecter la Constitution elle-même.

A lire aussi : Après Ouattara et Bédié, Tidjane Thiam chez Laurent Gbagbo !

Pour le président du PDCI RDA, la Constitution est au-dessus de la loi et quand on ne la respecte pas, on ne peut pas prétendre faire respecter la loi. « Sur ce plan, on a pas de complexe à faire. Ne vous laissez pas avoir par ce genre de chose. La Constitution est au-dessus de la loi. Quand on ne respecte pas la Constitution, on ne peut pas opposer le respect de la loi », a-t-il dit.