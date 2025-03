De plus en plus, Tidjane Thiam affiche une position tranchée contre le pouvoir en place. Il critique sévèrement et ouvertement le gouvernement, dont il dresse un bilan négatif. Cet activisme, à quelques mois de l’élection présidentielle, pourrait-il représenter un danger pour sa sécurité physique ? Le président du PDCI-RDA

Présidentielle 2025 : Tidjane Thiam dénonce des menaces contre lui

Le président du PDCI-RDA, candidat à la présidentielle d’octobre 2025, affirme recevoir des menaces de mort. C’est ce qu’il a révélé dans un entretien accordé à France 24 . « Je reçois des menaces quasi quotidiennes sur ma sécurité physique, certaines vraiment explicites. Des menaces de mort ? OUI », a-t-il déclaré.

Il a indiqué qu’à la suite de certaines de ses déclarations, on lui fait comprendre que personne ne pourra assurer sa sécurité physique s’il continue. Lorsqu’on lui a demandé qui en était l’auteur, Tidjane Thiam a donné une réponse voilée. Il a évoqué « des personnes autorisées », sans établir de lien direct avec le pouvoir d’Alassane Ouattara.

« On me reproche de parler de la peur. Il y a des gens qui n’osent même pas prendre de photo avec moi. On se bat pour que la Côte d’Ivoire soit libérée de la peur », a-t-il ajouté. Menacé, mais pas découragé. Thiam ne compte pas se laisser distraire et reste focalisé sur ses ambitions présidentielles. Il croit fermement au soutien les Ivoiriens