Un émissaire d’Alassane Ouattara chez Bassirou Diomaye Faye

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience le vice-président de la République de Côte d’Ivoire. Il était porteur d’un message spécial de la part du président Alassane Ouattara. Les canaux officiels de la présidence du Sénégal ont évoqué cette rencontre sans indiquer les sujets discutés. Selon certaines indiscrétions, la candidature de Macky Sall au secrétariat de l’ONU aurait été au menu des échanges avec Tiémoko Meyliet Koné.

Secrétariat de l’ONU : Alassane Ouattara en renfort à Macky Sall auprès des autorités sénégalaises ?

Les deux pays partagent de très bons rapports diplomatiques. La visite du vice-président ivoirien peut s’inscrire dans une logique de réchauffement des liens amicaux. Mais l’actualité actuelle renforce l’hypothèse sur la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU.

Le président Alassane Ouattara tente-t-il de rallier les autorités sénégalaises à la candidature de Macky Sall ? Macky Sall et le président ivoirien entretiennent normalement de bons rapports, il ne serait pas anodin de voir Alassane Ouattara dans ce rôle. Personnalité influente dans la sous-région ouest africaine, avec la Côte d’Ivoire qui occupe une position stratégique, le président ivoirien peut être le chef de file du lobbying.

Alassane Ouattara a-t-il besoin de convaincre les autorités sénégalaises sur la candidature de Macky Sall ? Cette question se justifie par le contexte actuel marqué par des rapports difficiles entre le candidat et les autorités de son pays. Sans se prononcer officiellement sur la question, les autorités sénégalaises se sont montrées réticentes et n’ont pas voulu porter la candidature.

L’ancien président sénégalais a tenté en vain de faire porter sa candidature à son pays. Finalement, c’est le Burundi qui présente officiellement cette candidature.