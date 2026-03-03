France : l’extradition du Sénégalais Madiambal Diagne partiellement autorisée

En France, la cour d’appel de Versailles rend son verdict dans le bras de fer qui oppose Madiambal Diagne et les autorités sénégalaises. La demande d’extradition soumise par ma justice sénégalaise a été examinée ce mardi. La décision de la Cour est partiellement en faveur des deux parties. Les avocats de la défense ont décidé d’épuiser tous les moyens de recours.

Demande d’extradition de Madiambal Diagne : la justice française tranche

La cour d’appel de Versailles autorise partiellement l’extradition du patron de presse Madiambal Diagne. Sur certains chefs d’accusation brandis par les autorités sénégalaises, la Cour n’est pas convaincue. Ces accusations ont été jugées non recevables. Si l’extradition devient effective, la justice sénégalaise ne pourra donc pas juger le mis en cause sur les charges qui ont été rejetées. La poursuite doit se faire exclusivement autour des accusations ayant justifié l’extradition.

« La cour a émis ce jour un avis partiellement favorable sur la demande d’extradition, compte tenu de la prescription partielle d’une partie des faits visés », a indiqué la cour dans un communiqué. Pour l’avocat de défense, c’est déjà un début de victoire. Il envisage d’engager des actions pour un pourvoi en cassation du verdict. L’objectif est d’obtenir un refus total de l’extradition de son client. « C’est pour nous une demi-victoire, parce que nous n’avons pas été entièrement suivis dans notre argumentation », a déclaré Me Vincent Brengarth.

L’avocat espère que le pourvoi en cassation va empêcher la prise automatique d’un décret d’extradition contre Madiambal Diagne. « Il est évident que, compte tenu de l’importance publique de cette affaire, compte tenu de l’importance des enjeux nationaux, internationaux, on n’imagine pas qu’un décret (d’extradition) intervienne dans des conditions aussi dégradées », a-t-il indiqué.

La justice sénégalaise reproche à Madiambal Diagne des faits « d’escroquerie et de blanchiment de capitaux, à l’occasion de contrats passés entre deux sociétés et avec l’État sénégalais ». Les faits ont été révélés par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Les éléments évoquent des flux financiers suspects estimés à 21 milliards de francs CFA (environ 32 millions d’euros), liés à un marché de 250 milliards de FCFA attribué au ministère de la Justice à la société française Ellipse Projects International.