Sénégal : guerre froide avec Diomaye Faye, Ousmane Sonko s’explique

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris la parole ce dimanche 1er mars 2026. Il est revenu sur ses incompréhensions avec le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Sénégal : Ousmane Sonko justifie les incompréhensions avec Bassirou Diomaye Faye

Au Sénégal, le Premier ministre et président de Pastef, Ousmane Sonko, a apporté ce dimanche des éclaircissements sur les « incompréhensions » apparues ces derniers jours avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Reconnaissant très bien l’existence de divergences politiques et de gestion au sommet de l’État, le chef du gouvernement a réaffirmé la solidité du projet commun tout en mettant en garde contre les « tentations » liées à l’exercice du pouvoir.

« Le pouvoir change beaucoup de choses. Si on ne s’y est pas préparé, c’est difficile. Le pouvoir va avec la tentation », a laissé entendre Ousmane Sonko selon la presse locale. Il rappelle ainsi le passé de lutte difficile ayant conduit la majorité actuelle aux responsabilités. A l’en croire, les avis contraires sont une conséquence normale de l’exercice du pouvoir et doivent être résolus impérativement au sein des instances internes du parti, qu’il qualifie de formation « la plus forte et la plus structurée du Sénégal ».

Ousmane Sonko a aussi martelé que personne, quel que soit son statut, ne serait au-dessus des règles collectives. « Le parti fera justice et prendra ses responsabilités. Il ne courra derrière personne (…) Même si c’était moi. », a-t-il lancé.

Pointant la responsabilité de certains militants dans l’alimentation des polémiques publiques, Ousmane Sonko a appelé à la vigilance et au respect de la charte du parti.