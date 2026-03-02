Sénégal : Ousmane Sonko prêt à animer l’opposition contre Faye

Au Sénégal, les divergences entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont resurgi depuis quelques jours. Alors qu’ils tentaient de maintenir l’accalmie entre leurs deux camps, la rencontre tenue au Palais avec des députés Pastef a ravivé les tensions. Les explications données par le président de la République sur ses rapports politiques avec Ousmane Sonko n’ont pas convaincu les pros Sonko. En s’adressant aux militants ce dimanche 1ᵉʳ mars, Ousmane Sonko s’est montré radical.

Sénégal : Ousmane Sonko menace de reprendre la tête de l’opposition

Le Premier Ousmane Sonko est prêt à retirer Pastef du gouvernement. « Si le Président est aligné à son parti, le débat ne se pose pas. Si le Président n’est pas aligné à son parti, on est dans une situation que je qualifie de cohabitation douce, raisonnable et raisonnée », a-t-il expliqué. « S’il y a une rupture manifeste, la coexistence sera plus difficile, ou le parti Pastef, qui dirige le gouvernement et détient la majorité au Parlement, redeviendra un parti d’opposition. Notre parti ne s’oppose à aucune de ces deux options », a ajouté Ousmane Sonko.

L’autre sujet qui fâche, c’est l’éventuelle candidature d’Ousmane Sonko à la présidentielle de 2029. Le camp de Bassirou Diomaye Faye estime qu’il est encore trop tôt pour faire ce débat. Il ne veut pas se prononcer clairement sur la question pour le moment. En face, les pros Sonko mettent la pression et demandent au président de la République d’afficher sa position. De toute façon, il est clair pour le camp de Sonko que leur leader sera candidat. en 2029.

Ça se complique entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Les ambitions politiques semblent déjà diviser le duo emblématique qui a fait rêver la jeunesse africaine. À peine deux ans au pouvoir et la cohabitation est déjà difficile. Le président Faye tient à garder la coalition alors que Sonko lui demande de la dissoudre afin de rejoindre Pastef.