La société civile ivoirienne en guerre contre la cherté de la vie

La coordinatrice de la Convention de la société civile ivoirienne (CSCI) Hélène Gnionsah a fait mardi, plusieurs recommandations à l’Etat, dont la lutte contre la cherté de la vie, au cours d’une conférence de presse.

La société civile demande à l'Etat de faire face à la cherté de la vie.

La coordinatrice de la CSCI Mme Gnionsah, a demandé à l’Etat et au gouvernement de trouver des moyens pour lutter contre "la cherté de la vie".

Rappelons qu’en juin 2017, un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte (CNL) contre la Vie Chère, en vue de trouver des solutions plus efficaces contre les facteurs et pratiques qui favorisent la hausse du coût de la vie en Côte d’Ivoire avait été adopté en Conseil des ministres.

Le gouvernement ivoirien a plafonné les prix des produits de première nécessité" notamment "le riz, l’huile, les sucres, les piments", pour lutter contre la vie chère ; une mesure qui peine à être appliquée sur le terrain.

La coordination de la Convention de la société civile (CSCI) a initié cette conférence en vue de faire l’état des lieux en matière des droits humains en Côte d’Ivoire et de mettre en exergue les acquis, mais surtout d’avoir une vision partagée des défis à relever pour l’horizon 2020.

La CSCI demande à l’Etat de Côte d’Ivoire "d’instaurer un dialogue inclusif entre les acteurs politiques, de reformer la Commission électorale indépendante ; d'entamer les modalités de renouvellement des cartes nationales d’identité et de rendre conforme au code électoral avec la constitution et réviser la liste électorale en vue de favoriser la participation de tous les potentiels électeurs "a déclaré Mme Gnionsah.

Les politiques doivent "reprendre leur participation au cadre permanent de concertation avec le gouvernement (en éduquant) leurs militants à la démocratie" a-t-elle poursuivi

S’agissant des médias, la CSCI réclame "la libération des médias d’Etat" et la diffusion "des émissions débat sur des sujets d’intérêt national à la télévision nationale (RTI) ".





Elle a également souhaité qu’une concertation nationale sur la question des enfants en conflit avec la loi voie le jour.