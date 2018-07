Côte d'Ivoire : Maquette du Centres de Transfert et de Groupage des ordures d’Anguédédou

Découverte des maquettes d’un des 7 Centres de Transfert et de Groupage des ordures (CTG) de la ville d’Abidjan en remplacement de la décharge d’Akouédo qui fermera ce mois de juillet. Ce projet mal présenté aux populations de Yopougon était mal perçu alors qu'il est en réalité essentiel pour l'assainissement de la ville d'Abidjan.

Centres de Transfert et de Groupage d’Anguédédou

La construction du Centres de Transfert et de Groupage des ordures d’Anguédédou, Yopougon, près des Cités Ado et Bel-Air, se fera sur 6 ha. Ce projet de modernisation du traitement des déchets dans le pays avait fortement inquiété les riverains des deux cités. Mais qu'en est-il vraiment ? Ce centre, selon les plans du gouvernement de Côte d’Ivoire, va générer 1200 nouveaux emplois.

Ces CTG des ordures permettront la collecte de déchets qui seront conditionnés sur les sites avant d’être transvasés dans de grands conteneurs (30 pieds) pour ensuite leur acheminement vers le Centre de valorisation et d’enfouissement technique (CVET) de Kossihouen, dont les travaux ont été lancés par le Premier ministre, le 21 mars 2018.

Outre celui d’Anguédédou qui est situé dans la commune de Yopougon, non loin des cités Ado et Bel Air, mais aussi du nouveau stade ou la Maca, 2 autres Centres de Transfert et de Groupage seront construits dans le District d'Abidjan, Yopougon et Port Bouet, pour la création d’un total de 10 000 emplois directs et indirects, le temps dans le respect de l'environnement.

L’artiste humoriste ivoirien "DECOTHEY" s’était élevé contre l’installation d’un de ces centres près de son lieu de résidence. Dans sa vidéo qu’il a supprimée quelques heures après, il redoutait que la construction de ce qu’il considérait comme une décharge publique devant remplacer celle d’Akouédo ne vienne polluer environnement.

Visiblement mal informé, il aurait été convoqué par les services de la ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Anne Désirée Ouloto pour être instruit sur la dimension et le type de projet dont il est question. Son retrait de sa vidéo sur des réseaux sociaux sociaux laisse supposer qu’il a compris.

Quelques images de la maquette du plan. Reste à savoir si le livrable correspondra à ces images plus que rassurantes sur la façon dont l’État de Côte d’Ivoire du Président Alassane Ouattara compte aborder la question du traitement des déchets.