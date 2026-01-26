Après deux semaines de détention provisoire, Jean François Kouassi est fixé sur son sort. Accompagné de ses avocats, il a répondu de plusieurs chefs d’accusation retenus contre lui. Le président des Jeunes de Côte d’Ivoire a écopé d’une peine de prison dont une partie est assortie de sursis. Anne Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique au moment des faits, est la plaignante dans ce dossier.

Côte d’Ivoire : Jean François Kouassi condamné à 15 jours de prison ferme et 8 mois assortis de sursis

Quinze jours de prison ferme et 8 mois de prison assortis de sursis. C’est en substance le verdict du tribunal dans le dossier Jean François Kouassi (JFK). Il est également condamné à payer une amende de 500 000 FCFA.

Arrêté après ses dénonciations dans le dossier du concours des agents d’encadrement des douanes de 2024, Jean François Kouassi a été reconnu coupable de plusieurs faits : « trouble à l’ordre public, diffamation, diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux et dénonciation calomnieuse ». JFK ne se reconnaît pas dans ces faits et conteste la décision du juge. Ses avocats ont d’ailleurs annoncé qu’ils feront appel du verdict.

Selon Me Ndri Claver, la défense n’est pas d’accord sur certains points du verdict. C’est pourquoi elle a décidé de faire appel pour la reprise du procès. Il précise que Jean François Kouassi n’a rien fait d’autre que de jouir de son droit fondamental à la liberté d’expression. Il s’offusque contre l’usage de « trouble à l’ordre public » pour restreindre le droit à la liberté d’expression. L’avocat rappelle aux dirigeants qu’ils doivent accepter les critiques qui mettent en lumière des pratiques anormales qui gangrènent l’administration publique.

Présente au procès, la mère de Jean François Kouassi a plaidé pour la liberté d’expression. « On a trouvé que nous, les pauvres, n’avions plus de droits. Alors, on prie Dieu pour que nous ayons enfin un jour le droit de parler là où on doit parler. Moi-même, j’ai eu des diplômes ; mes diplômes ont pourri dans ma valise parce que je n’ai pas de parents qui ont de l’argent. Mes diplômes ont pourri dans ma valise jusqu’à ce que je vieillisse », a-t-elle confié.