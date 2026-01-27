© Côte d'Ivoire : nommé Ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani réagit

Comme annoncé, par décret présidentiel, l’ancien ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a été nommé ministre d’État, conseiller spécial à la Présidence de la République de Côte d’Ivoire. La nouvelle est tombée ce lundi 26 janvier 2026 dans une note de la secrétaire générale de la Présidence, Masséré Touré. S’il avait réagi lors de son absence dans le nouveau gouvernement, Adjoumani a fait pareil en fin de soirée.

Côte d’Ivoire : Kobenan Kouassi Adjoumani reconnaissant envers le Président Alassane Ouattara

En Côte d’Ivoire, alors qu’il n’a pas été reconduit dans la nouvelle équipe gouvernementale, l’ancien ministre Kobenan Kouassi Adjoumani retrouve un rôle stratégique. Il est nommé Ministre d’État, Conseiller spécial à la Présidence de la République par le Président de la République Alassane Ouattara. Une nomination qui vient mettre fin aux spéculations sur son avenir institutionnel. Son absence dans la liste du gouvernement avait surpris plusieurs.

Lors du premier Conseil des ministres du nouveau mandat samedi dernier, Alassane Ouattara avait indiqué que les ministres non reconduits ne sont pas écartés, mais appelés à d’autres responsabilités. Cette nomination en est donc la confirmation. Sur sa page Facebook, le Ministre d’État, Conseiller spécial à la Présidence de la République, Kobenan Kouassi Adjoumani s’est prononcé.

« J’ai été doublement honoré, ce lundi 26 janvier 2026, par Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a décidé non seulement de m’élever à une fonction aussi distinguée que prestigieuse, en me nommant Ministre d’État, Conseiller spécial à la Présidence de la République, mais aussi de m’offrir l’opportunité de servir notre cher pays, en travaillant dans une plus grande proximité avec lui, à la Présidence. Je mesure pleinement le degré de confiance attaché à cette décision et je voudrais promettre, ce jour, à notre Président bien-aimé, notre Guide, de mon engagement solennel à œuvrer à ses côtés, avec encore plus de dévouement, de loyauté, de fidélité et de rigueur dans l’exécution des futures missions qu’il lui plaira de me confier, dans la réalisation de la grande ambition qui va désormais orienter notre action commune, l’avènement de la Grande Côte d’Ivoire. », a-t-il écrit.

Kobenan Kouassi Adjoumani est l’un des cadres très influents du parti au pourvoir RHDP. Il compte plus de vingt ans de vie gouvernementale, de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Il est professeur de formation et spécialiste des questions agricoles. Ancien dépubé et ministre de l’Agriculture, il s’est imposé comme une figure centrale de la politique ivoirienne.