Côte d’Ivoire : le procès de Jean François Kouassi s’ouvre ce lundi

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire - Parole critique, cellule immédiate, cas Jean-François Kouassi
© Jean François Kouassi

En Côte d’Ivoire, le procès de Jean François Kouassi (JFK) s’ouvre ce lundi 26 janvier 2026. Arrêté le 8 janvier dernier, il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation. Il a été arrêté à la suite de ses publications et d’un meeting tenu seul qui visait la ministre Anne Désirée Ouloto, en charge de la Fonction publique. Le président des Jeunes de Côte d’Ivoire, dans ses publications, dénoncent une mauvaise gestion des concours de recrutement dans l’administration publique. Il lève le voile sur une politique de recrutement qui, selon lui, exclut certaines couches de la société.

Côte d’Ivoire : Jean François Kouassi devant la Justice

Poursuivi pour « trouble à l’ordre public ; dénonciation calomnieuse ; diffamation ; divulgation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux », Jean François Kouassi va se défendre devant le tribunal ce lundi. Son procès débute ce jour après son placement en détention provisoire le 12 janvier 2026. Son arrestation a suscité de vives polémiques au sein de l’opinion.

Beaucoup dénoncent une arrestation abusive et une volonté claire de réprimer la liberté d’expression. Connu pour ses prises de position en faveur des couches défavorisées, JFK exprimait son indignation suite aux informations faisant état de l’organisation en « catimini » et « hors normes » du concours des agents d’encadrement des douanes en 2024.

PPA-CI : Stéphane Kipré risque-t-il la radiation ?
IShowSpeed en Côte d’Ivoire : c’était une véritable effervescence
Burkina Faso : L’arrestation de Damiba pourrait embraser la sous-région
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara définit l’objectif du nouveau gouvernement

Si la ministre estime avoir été heurtée par mes propos, cela n’a jamais été volontaire. Toutefois, demander pardon pour satisfaire certains, au prix de la négation d’une situation connue de tous, ne sera pas possible. En tant que citoyens, il est de notre devoir d’interpeller nos autorités face à certaines situations, de protéger nos concitoyens et de défendre des valeurs. Si pour cela je dois en payer le prix, qu’il en soit ainsi. On peut me qualifier de tous les noms, mais c’est pour tout le monde que je me bats également.

Jean François Kouassi

Candidat recalé à la présidentielle d’octobre 2025 et candidat malheureux aux législatives de décembre 2025, JFK reste ferme sur sa position. Soutenu par un collègue d’avocat, son cabinet et ses sympathisants, il se sent apte à défendre sa position devant le juge..

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026