Côte d’Ivoire : le procès de Jean François Kouassi s’ouvre ce lundi

En Côte d’Ivoire, le procès de Jean François Kouassi (JFK) s’ouvre ce lundi 26 janvier 2026. Arrêté le 8 janvier dernier, il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation. Il a été arrêté à la suite de ses publications et d’un meeting tenu seul qui visait la ministre Anne Désirée Ouloto, en charge de la Fonction publique. Le président des Jeunes de Côte d’Ivoire, dans ses publications, dénoncent une mauvaise gestion des concours de recrutement dans l’administration publique. Il lève le voile sur une politique de recrutement qui, selon lui, exclut certaines couches de la société.

Côte d’Ivoire : Jean François Kouassi devant la Justice

Poursuivi pour « trouble à l’ordre public ; dénonciation calomnieuse ; diffamation ; divulgation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux », Jean François Kouassi va se défendre devant le tribunal ce lundi. Son procès débute ce jour après son placement en détention provisoire le 12 janvier 2026. Son arrestation a suscité de vives polémiques au sein de l’opinion.

Beaucoup dénoncent une arrestation abusive et une volonté claire de réprimer la liberté d’expression. Connu pour ses prises de position en faveur des couches défavorisées, JFK exprimait son indignation suite aux informations faisant état de l’organisation en « catimini » et « hors normes » du concours des agents d’encadrement des douanes en 2024.

Burkina Faso : L’arrestation de Damiba pourrait embraser la sous-région Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara définit l’objectif du nouveau gouvernement Si la ministre estime avoir été heurtée par mes propos, cela n’a jamais été volontaire. Toutefois, demander pardon pour satisfaire certains, au prix de la négation d’une situation connue de tous, ne sera pas possible. En tant que citoyens, il est de notre devoir d’interpeller nos autorités face à certaines situations, de protéger nos concitoyens et de défendre des valeurs. Si pour cela je dois en payer le prix, qu’il en soit ainsi. On peut me qualifier de tous les noms, mais c’est pour tout le monde que je me bats également. Jean François Kouassi

Candidat recalé à la présidentielle d’octobre 2025 et candidat malheureux aux législatives de décembre 2025, reste ferme sur sa position. Soutenu par un collègue d’avocat, son cabinet et ses sympathisants, il se sent apte à défendre sa position devant le juge..