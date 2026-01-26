Côte d’Ivoire : le procès de Jean François Kouassi s’ouvre ce lundi

En Côte d’Ivoire, le procès de Jean François Kouassi (JFK) s’ouvre ce lundi 26 janvier 2026. Arrêté le 8 janvier dernier, il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation. Il a été arrêté à la suite de ses publications et d’un meeting tenu seul qui visait la ministre Anne Désirée Ouloto, en charge de la Fonction publique. Le président des Jeunes de Côte d’Ivoire, dans ses publications, dénoncent une mauvaise gestion des concours de recrutement dans l’administration publique. Il lève le voile sur une politique de recrutement qui, selon lui, exclut certaines couches de la société.
Côte d’Ivoire : Jean François Kouassi devant la Justice
Poursuivi pour « trouble à l’ordre public ; dénonciation calomnieuse ; diffamation ; divulgation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux », Jean François Kouassi va se défendre devant le tribunal ce lundi. Son procès débute ce jour après son placement en détention provisoire le 12 janvier 2026. Son arrestation a suscité de vives polémiques au sein de l’opinion.
Beaucoup dénoncent une arrestation abusive et une volonté claire de réprimer la liberté d’expression. Connu pour ses prises de position en faveur des couches défavorisées, JFK exprimait son indignation suite aux informations faisant état de l’organisation en « catimini » et « hors normes » du concours des agents d’encadrement des douanes en 2024.
Candidat recalé à la présidentielle d’octobre 2025 et candidat malheureux aux législatives de décembre 2025, JFK reste ferme sur sa position. Soutenu par un collègue d’avocat, son cabinet et ses sympathisants, il se sent apte à défendre sa position devant le juge..