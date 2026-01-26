Côte d’Ivoire : Adjoumani nommé Ministre d’Etat, Conseiller spécial à la Présidence

© Kobenan Kouassi Adjoumani

Ecarté de la nouveau gouvernement, l’ancien ministre Kobenan Kouassi Adjoumani est rappelé par le président Alassane Ouattara. Par décret pris ce lundi 26 janvier 2026, le chef de l’Etat a nommé l’ancien ministre de l’Agriculture à la Présidence.

Ils ne sont plus membres du gouvernement, mais ils restent aux côtés du président de la République. Adjoumani, Fofana et Tchagba, les oubliés de la nouvelle équipe de Robert Beugré Mambé sont appélés à d’autres fonction. Selon un communiqué de la Présidence de la République, Kobenan Kouassi Adjoumani va désormais servir à la présidence de la République au poste de Ministre d’Etat, Conseiller spécial. Il en est de même pour ses deux collègues. Bouaké Fofana et Laurent Tchagba sont tous deux nommés Ministre Conseiller à la Présidence de la République.

Avec les nombreuses expériences acquises au sein de l’exécutif, les trois anciens ministres seront consultés et leurs conseils peuvent fortement contribuer à la prise de décisions dans divers domaines. Le président de la République peut notamment consulté ses nouveaux conseillers dans le domaine de l’Agriculture, eaux et forêt et l’hydraulique.

Cette nouvelle nomination de Kobenan Kouassi Adjoumani dément les rumeurs selon lesquelles il serait tombé en disgrâce auprès du patron de la mouvance. Il reprend service après quelques jours de chômage. Dans son entourage, il se dit qu’il aurait bien souhaité être reconduit à son poste au sein gouvernement. C’est une ambition légitime, mais le président Alassane Ouattara en a décidé autrement. Après près de 20 ans de présence gouvernementale, il va à présent faire l’expérience au sein du cabinet du président de la République.

