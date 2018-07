CI:Le convoyage des électeurs "ont émaillé" l’enrôlement électoral (CEI)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Des incidents liés au convoyage des électeurs "ont émaillé" l’enrôlement électoral dans plusieurs localités en Côte d’Ivoire, a relevé mardi la Commission électorale indépendante (CEI), craignant des "troubles" lors des prochaines élections locales dans ces zones, dans son bilan sécuritaire de l’opération.

L'opération d'enrôlement perturbée dans plusieurs localités selon la CEI

"Plusieurs incidents ont émaillé l’opération de la révision de la liste électorale", précise le bilan du Centre de coordination de la sécurité des opérations électorales (CCSOE), structure de la CEI chargé de la sécurisation électorale.

Selon le document, ces incidents constatés à Assinie (Sud), Bettié (Est), Divo (Centre-ouest), Attiegouakro, Abokouamékro, Kocoumbo (Centre) et Kouibly (Ouest), "ont pour source, le convoyage des requérants dans le but de disposer un vivrier électoral acquis à la cause des potentiels candidats, auteurs de ces mouvements".

La Commission électorale a fait état de "violences physiques" sur des requérants à Divo et au Plateau (Centre d’affaires), "la soustraction de tablettes" dans plusieurs endroits notamment à Kouibly et Didiévi (Centre) et des "actes d’obstruction", déplorant la "disparition de 57 puces (carte le mémoire) pour la région de la Nawa (Sud-ouest)".

Pour la CEI, "les problèmes dus à la transhumance dans certaines localités préfigurent des troubles à l’ordre public qui pourraient survenir" lors des élections locales prévues en 2018 en Côte d’Ivoire, estimant que ces localités "devront faire l’objet d’une attention particulière".

En prélude à la tenue des prochaines élections municipales et régionales, la CEI a procédé à la révision de la liste électorale du 18 au 24 juin.

Au terme de cet enrôlement, "915.801" personnes ont été enregistrées, dont "428.233 nouveaux enrôlés", selon les statistiques provisoires" publiées par la CEI.

Le 26 juin, le 2e vice-président de la CEI, Gervais Coulibaly avait expliqué que "la loi ne donne pas les armes" à la CEI pour empêcher" le convoyage des électeurs qui "dénature la volonté des populations locales", lors de la présentation de ces statistiques, face à la presse.

Lundi, Maître Claver N’dry, avocat de l’ancien leader des Jeunes patriotes ivoiriens de Charles Blé Goudé, a dénoncé de "graves irrégularités observée"’ lors de cette opération.