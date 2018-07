Côte d’Ivoire/parti unifié: Soro appelle Ouattara à “ne pas rompre le dialogue"

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, a appelé vendredi soir à Montréal le chef de l’Etat Alassane Ouattara dont les relations se sont quelque peu tendues avec son principal allié, le patron du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, mouvance présidentielle) Henri Konan Bédié, à “ne pas rompre le dialogue’’ avec ce dernier pour la mise en place du parti unifié.

“Le parti unifié doit se construire dans l'inclusion et par le dialogue"

“Il faut prendre le temps de discuter. Il ne faut laisser personne au bord de la route (…) Je demande au président Ouattara de ne pas rompre le dialogue avec le président Bédié’’, a déclaré M. Soro, lors d’une rencontre avec la communauté ivoirienne au Canada, en marge d’une réunion de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF).

Se prêtant aux questions de ses compatriotes, dans un échange direct, M. Soro a rappelé sa position sur le parti unifié, projet politique porté par M. Ouattara.

“Le parti unifié doit se construire dans l’inclusion et par le dialogue avec le temps’’, a-t-il insisté, appelant les deux leaders à taire leurs divergences.

“Si je ne peux pas rapprocher Bédié et Ouattara, je ne vais pas non plus chercher à les diviser’’, a-t-il poursuivi, accusant leur entourage de “chercher quelques fois à créer des problèmes’’.

“Ceux qui comptent sur moi pour aller combattre Bédié ou Ouattara se trompent’’, a-t-il conclu.

Cette déclaration intervient dans un contexte de dissensions entre M. Bédié et M. Ouattara.

Le bureau politique du PDCI organisé à Abidjan, le 16 juin 2018, a renvoyé en 2020 la question de l’adhésion au futur parti unifié.

Le parti d'Henri Konan Bédié réclame en effet au préalable que le Rassemblement des républicains (RDR), le parti de M. Ouattara, soutienne un candidat issu des rangs du PDCI en 2020, ce que son allié refuse.

Le chef de l’Etat a dissout le gouvernement et recomposer une nouvelle équipe qui rassemble des personnalités qui adhèrent au projet de parti unifié en vue de la présidentielle de 2020.