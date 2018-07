Dakar: Les avocats de Khalifa Sall décident de quitter le "prétoire"

Les avocats du maire Dakar Khalifa Sall poursuivi pour un présumé détournement de fonds portant sur 1,8 milliards F CFA, ont décidé mercredi de quitter le "prétoire" pour éviter d'être de "connivence avec les atteintes" de leur client, indique un communiqué des conseils de l’édile de la Dakar.

Les avocats de Khalifa Sall évitent de se rendre complice

"Pour ne pas se rendre complice d’une défense de connivence avec les atteintes répétées aux droits de leur client, le collectif des Avocats en concertation avec Khalifa Sall, a pris la décision de quitter le prétoire pour marquer sa désapprobation absolue", indique un communiqué.

Selon les conseils du maire, "l’opinion publique nationale et internationale sera informée plus en détails sur les circonstances de ce procès purement politique pour lequel la justice sénégalaise refuse l’application de ses lois et règlements et instruments juridiques internationaux".

L’Etat du Sénégal, sous une fausse qualité de partie civile a engagé des poursuites pénales contre Khalifa Sall, ont réitéré les avocats du maire.

Le 29 juin, la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) avait estimé que les droits de Khalifa Sall condamné fin mars à 5 ans de prison ferme dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar ont été "violés".

La Cour d’appel a rejeté 17 juillet la demande de liberté provisoire pour le maire de Dakar Khalifa Sall, condamné à cinq ans de prison pour escroquerie aux deniers publics, quelques minutes après la reprise de son procès en appel au tribunal de Dakar.

Accusé d’avoir détourné 1,8 milliard F CFA dans le cadre de la caisse d’avance de la maire de Dakar lors de son jugement en instance, Khalifa Sall était déclaré entre autres coupable des délits "d’escroquerie aux deniers publics", et de "complicité en faux en écriture de commerce".