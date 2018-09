Côte d’Ivoire: Le forum des houphouetistes félicite Alcide Djédjé pour sa "franche collaboration"

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le Forum des houphouëtistes, une plateforme regroupant des cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a assuré l'ex-ministre des Affaires étrangères Alcide Djédjé de sa "franche et fraternelle collaboration", félicitant le diplomate pour la création de son nouveau parti dénommé Concorde qui va "intégrer" la coalition au pouvoir.

Le Forum prêt a accueillir le parti d'Alcide Djedje

"Le forum des houphouëtistes assure Concorde de sa franche et fraternelle collaboration dans la quête obstinée et résolue du rassemblement et de l’union de tous les enfants d'Houphouët-Boigny au sein du RHDP", indique une note signée de son président Félix Anoblé.

Mardi, M. Djédjé a expliqué que son parti, créé en août, qui va "adhérer au RHDP", ambitionne de "neutraliser les clichés ethniques" et "faire la promotion des affinités et ressemblances", à une conférence de presse.

"Pour être au RHDP, il faut être un parti politique, il n’est pas vain de créer un parti" pour rejoindre cette plateforme, a indiqué mardi, M. Djédjé, en présence de quelques diplomates étrangers, Eugène Allou, ancien directeur de protocole de l’ex- président Laurent Gbagbo et l’opposant Sam l'Africain.

L'ex-cadre du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) a appelé "toute la classe politique à l’union", tout en assurant avoir "reçu des encouragements" des cadres de son ancienne formation politique avant de rendre un hommage à M. Gbagbo et le président du FPI, Pascal Affi N’Guessan.

La plateforme des cadres du RHDP a "encouragé le diplomate qui occupe le poste le directeur général des relations multilatérales, "à persévérer dans la voie de la fraternité, le rassemblement et la paix", félicitant Alcide Djédjé pour son nouveau parti la concorde.