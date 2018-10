Côte d’Ivoire: "Je suis RHDP depuis le début des pieds à la tête" (Duncan)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le Vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan, l’un des hauts cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), a affirmé samedi qu’il est "RHDP (Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix)", coalition au pouvoir duquel son parti s’est retiré, "des pieds à la tête", à un meeting dans le cadre des élections locales du 13 octobre.

Duncan affirme son appartenance au RHDP

"Je suis RHDP depuis le début des pieds à la tête", a déclaré M. Duncan, à un meeting de soutien au candidat du RHDP aux municipales dans la cité balnéaire de Grand-Bassam.

Il a rappelé que "le 17 juin, lors du bureau politique du PDCI", il avait "pris la parole pour indiquer que son parti doit choisir la bonne voie, celle du RHDP, (mais) certains ont crié".

"Certains ont beau crié, je m’en contrefous, c’est mon choix", a-t-il insisté.

Le Vice-président et des ministres, défenseurs du parti unifié RHDP, avaient été hués à cette réunion.

Ce bureau politique avait reporté l’examen des textes du parti unifié, après la présidentielle de 2020.

Mais le 24 septembre, le PDCI a entériné son retrait du RHDP, après la suspension des décisions du précédent bureau politique par la justice.

Partisan de l’intégration du PDCI au RHDP unifié, Jérôme N’Guessan, membre du bureau politique du PDCI "exclus temporairement" jeudi du parti, avait saisi et obtenu de la justice, l’invalidation du bureau politique du 17 juin .

M. N’Guessan à nouveau assigné son parti en justice afin d’invalider la dernière réunion du bureau politique du PDCI organisée le 24 septembre.

Samedi, le président du PDCI Henri Konan Bédié a annoncé un "congrès extraordinaire de stabilité et de clarification" au sein de sa formation dont la date sera fixée à un bureau politique prévu lundi à Daoukro (Centre).

M. Bédié a évoqué "des tentatives de déstabilisation et de liquidation du PDCI, confirmées par les différents procès en suspension et en annulation des réunions du bureau politique des 17 juin et 24 septembre".