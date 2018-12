Burkina: Roch Kaboré reporte la présentation de vœux des corps constitués

Le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a reporté "à une date ultérieure" la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués prévue vendredi à 16h au palais présidentiel, suite à l’attaque terroriste qui a coûté la vie à 10 gendarmes jeudi à Toéni (province du Sourou), a indiqué un communiqué de la présidence.

Préoccupé par une attaque meurtrière, Roch Kaboré renvoie une cérémonie

"Les attaques meurtrières de Toéni et le lourd bilan humain qui en a résulté plongent le peuple burkinabè et ses vaillantes Forces de Défense et de Sécurité dans la douleur. En raison de ces circonstances dramatiques, le Président du Faso a décidé de reporter à une date ultérieure la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués de ce 28 décembre 2018 à 16 heures", peut-on lire dans la note signée de la direction de la communication.

M. Kaboré "invite les Burkinabè à savoir raison garder pour observer la plus grande retenue en cette fin d’année, en solidarité avec (les FDS), de même que les "populations, aux prises avec les forces du mal", poursuit la note.

Jeudi, 10 gendarmes en partance pour "les constatations d'usage d'un incendie" à l'école primaire publique de Loroni (22 km de Toéni, dans la province du Sourou) ont été tués dans une embuscade, que la gendarmerie a qualifié "d’attaque terroriste", à l’entrée de ce village.

Trois autres gendarmes appelés en renfort ont été légèrement blessés dans une autre attaque.