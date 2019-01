Côte d'Ivoire: Le FPI "attend avec sérénité, le retour" de Laurent Gbagbo au pays

Le Front populaire ivoirien (FPI, opposition) dit attendre "avec sérénité et dans la confiance, le retour pour bientôt" en Côte d’Ivoire de son président et fondateur Laurent Gbagbo acquitté mardi par la Cour pénale internationale (CPI) où il était jugé pour "crimes contre l'humanité" depuis janvier 2016.

Déclaration du FPI relative à l’acquittement et à la libération du Président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé

"Le mardi 15 janvier 2019, à l’initiative des juges de la Chambre de Première Instance I, une audience publique s’est tenue à la Cour pénale internationale, relativement aux délibérés des audiences en acquittement et de mise en liberté provisoire du Président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé Goudé.

Au terme de ladite audience, les juges ont décidé, à la majorité, d’acquitter les deux accusés et ont ordonné leur mise en liberté immédiate, au regard de l’incapacité du procureur à produire, depuis de longues années, les preuves des chefs d’accusation.

Le mercredi 16 janvier 2019, la Cour, à la majorité des juges a rejeté l’appel de maintien en détention du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé formulé par l’accusation. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont donc acquittés et libres.

Le Front populaire ivoirien accueille avec joie cette décision qui apporte, sans nul doute, un réel soulagement aux familles politique et biologique du Président Laurent GBAGBO et du ministre Charles Blé Goudé, ainsi qu’à toute la Nation ivoirienne. Le Front Populaire Ivoirien se félicite de ce que le droit ait été dit courageusement par les juges de la CPI et que la vérité sur l’innocence du Président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé soit ainsi établie face au monde entier. Le Front Populaire Ivoirien félicite les équipes de défense du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé pour la qualité de l’immense travail abattu durant toutes ces années et les remercie de la confiance qu’ils ont placée en leurs clients dès le début de ce procès. Le Front Populaire Ivoirien exprime toute sa gratitude aux militantes, militants du FPI, au peuple ivoirien dans son ensemble, aux membres de la diaspora ivoirienne et africaine qui, depuis la déportation du président Gbagbo en novembre 2011, n’ont pas cessé de battre le pavé et de donner de la voix partout à travers le monde entier pour crier l’innocence du Président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé.

Aux anciens chefs d’Etat et dirigeants africains, aux démocrates ivoiriens et africains épris de justice, aux intellectuels ivoiriens, africains et du monde entier, aux organisations politiques et de défense de droit de l’Homme, aux communautés religieuses, aux artistes ivoiriens et africains, aux journalistes et médias ivoiriens, africains et européens qui ont mené la lutte, chacun à sa manière, pour rendre justice au Président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé, le Front populaire ivoirien rend un vibrant hommage.

Le Front Populaire Ivoirien salue le Président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé pour leur courage, leur détermination, la dynamique de leur combat pour la liberté, la démocratie, la paix et la réconciliation entre tous les enfants de la Côte d’Ivoire.

Le Front Populaire Ivoirien, au moment où ce procès connait son épilogue, voudrait se souvenir du Président Abou Drahamane Sangaré, saluer sa mémoire, son sacrifice pour la Côte d’Ivoire, sa loyauté, sa fidélité et son engagement, sans faille aux idéaux politiques du FPI et de son leader charismatique, le Président Laurent Gbagbo. Le Front Populaire Ivoirien, s’incline devant la mémoire de toutes les victimes des crises successives connues par la Côte d’Ivoire depuis 2002 et particulièrement celles de la crise dite postélectorale de 2010.

Le Front Populaire Ivoirien se réjouit de ce que le Président Laurent Gbagbo va regagner bientôt son pays, la Côte d’Ivoire, pour y achever l’œuvre de réconciliation et de cohésion pour laquelle il a déjà mis le Parti en mission auprès de tous les acteurs de la vie politique et sociale, sans exception.

Le Front Populaire Ivoirien estime que ses militants ne peuvent bouder leur plaisir légitime. Il les invite cependant à faire preuve de sérénité, face à cet événement d’une portée exceptionnelle pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique.

Le Front populaire ivoirien attend, avec sérénité et dans la confiance, le retour pour bientôt, du Président Laurent GBAGBO en Cote d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 16 janvier 2019

Pour le FPI

Le Secrétaire Général

Dr. Assoa Adou