Côte d'Ivoire : Un voyage prémonitoire de Simone Gbagbo à Gagnoa ?

Simone Gbagbo est annoncée à Gagnoa, dès la semaine prochaine, dans un périple qui la conduira jusqu'à Mama, le village de Laurent Gbagbo. L'ancienne première dame y préparerait-elle la venue de son époux ?

Simone Gbagbo devance-t-elle Laurent Gbagbo à Gagnoa ?

La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) se prononce, ce 1er février 2019, sur le maintien en détention ou non de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, suite à un appel interjeté par le procureur. La Chambre préliminaire I avait en effet prononcé l'acquittement et la libération immédiate des deux Ivoiriens.

Ce verdict avait cependant suscité des réactions totalement contradictoires au sein de la population. Alors que certains Ivoiriens se réjouissaient de cette issue qui favorisera, selon eux, la réconciliation nationale, d'autres, des personnes présentées comme des victimes de la crise postélectorale, protestaient vigoureusement contre cette décision et se disent laissés-pour compte.

Qu'à cela ne tienne. La probabilité pour une mise en liberté de l'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement est de plus en plus grande.

C'est dans une telle atmosphère que M. Sanogo Al-Hassana, Préfet de la Région du Goh, Préfet du département de Gagnoa, a annoncé une visite de Simone Gbagbo dans la région. “Elle sera ici la semaine prochaine”, a-t-il affirmé en marge d'une session ordinaire du Conseil municipal de Gagnoa. Cette visite de l'ancienne Députée d'Abobo, qui pourrait intervenir le mardi prochain, la conduira successivement à Blouzon (le village où a été inhumée Gado Marguerite, la mère de Laurent Gbagbo), Gnaliépa et Mama (le village natal du célèbre prisonnier de Scheveningen).

S'agit-il d'une simple visite de courtoisie ? Simone Ehivet Gbagbo devance-t-elle ainsi son époux pour préparer sa venue en Côte d'Ivoire ?

Quoi qu'il en soit, ce voyage de Simone Gbagbo à Gagnoa est loin d'être anodin. Les partisans de l'ancien président ivoirien ont d'ailleurs entonné la chanson "Allons à Gagnoa" du groupe zouglou Magic Diezel.