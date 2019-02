Burkina: Geoffroy Yogo nommé au ministère de la Justice

Geoffroy Yogo, l’ex-directeur général démissionnaire de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP), a été nommé mercredi, chargé de missions au ministère de la Justice.

"Au titre du ministère de la Justice, M. Geoffroy Yogo, inspecteur de sécurité pénitentiaire divisionnaire, 2e grade, 3e échelon, est nommé chargé de missions", indique le communiqué du conseil des ministres dont Afrique-sur7 a reçu copie.

Le directeur général de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP), Geoffroy Yogo, en fonction depuis avril 2017, avait présenté lundi sa démission au ministre de la Justice René Bagoro qui l’a acceptée, a annoncé le ministère dans un communiqué.

Cette décision était consécutive à un mouvement du syndicat de la Gsp qui avait exigé la démission de M. Yogo, responsable selon les grévistes de la crise au sein de la corporation.

M. Bagoro "a accepté sa démission et lui a traduit toute sa satisfaction pour les acquis engrangés" depuis sa prise de fonction le 11 avril 2017, tout en saluant "son sens élevé de la responsabilité et son souci de préserver l’intérêt général en présentant sa démission pour favoriser la reprise des activités dans les maisons d’arrêt et de correction", a poursuivi la note.