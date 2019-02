Côte d'Ivoire : Le Maire Hamed Bakayoko fête la Saint-Valentin à Abobo

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La présence d' Hamed Bakayoko et sa compagne à Abobo lors de la fête de Saint-Valentin n'a nullement échappé aux paparazzis qui rodaient dans le coin. Le Golden Boy s'est montré très romantique sous le regard admirateur de ses administrés.

Hamed Bakayoko de rapproche des Abobolais

Candidat aux élections municipales à Abobo, Hamed Bakayoko s'était acheté une villa dans ladite commune afin de partager, dit-il, le quotidien des Abobolais. Loin d'être un coup de bluff ou de la poudre aux yeux, le nouveau Maire d'Abobo ne manque aucune occasion pour s'offrir un bain de foule ou prendre attache avec les habitants de cette commune populaire qui porte encore les stigmates de la crise postélectorale.

Aussi, ce 14 février 2019, jour de la célébration de la fête des amoureux, la Saint-Valentin, le ministre d'Etat, Ministre de la Défense, par ailleurs Député de Séguéla et Maire d'Abobo, s'est offert un sobre repas en compagnie de son épouse dans un petit maquis d'Abobo. Et en homme très galant, le premier magistrat de la commune d'Abobo est allé passer lui-même la commande du Choukouya (viande braisée) et de l'alloco (frite de banane plantain) que son épouse voulait déguster pour la circonstance, le tout arrosé par un Coca Cola.

Loin des salons feutrés et des restaurants paradisiaques d'Assinie Mafia, l'image est symbolique et le challenge s'est voulu inédit. Un Maire qui vit au milieu de sa population, telle est le message que voulait véhiculer le successeur d'Adama Toungara. Et se coup d'essai a été un véritable coup de maître, car juste après ce sobre dîner, plusieurs admirateurs ont pris d'assaut le maquis pour faire des selfies avec cette haute personnalité ivoirienne.