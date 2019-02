Bénin : Manifestations éclatées de l' opposition, plusieurs arrestations

L'opposition béninoise a pris d'assaut plusieurs villes, ce lundi 25 février, pour manifester contre le refus du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité d'accorder des leaders, le certificat de conformité, indispensable aux dossiers de candidatures pour les prochaines élections législatives. Ces violentes manifestations se sont soldées par plusieurs arrestations.

L'opposition béninoise vent débout contre le ministère de l'Intérieur

Les élections législatives béninoises sont prévues pour se tenir le 28 avril prochain. Mais pour y participer, il faudra impérativement joindre au dossier de candidature le certificat de conformité, un document qui témoigne de l'existence juridique d'un parti politique. Aussi, les nouveaux partis de l'opposition béninoise qui accusent le ministre de l'Intérieur, Saca Lafia, de ne leur avoir pas délivré le récépissé de conformité, ont organisé des manifestations éclatées dans plusieurs villes du Bénin.

En dehors de Porto-Novo, où la police républicaine est arrivée à l'arrestation de plusieurs dizaines de manifestants, les villes d'Allada, de Tori, de Savè et de Tchaourou, sont devenues depuis ce lundi, les théâtres de violentes manifestations avec à la clef, le blocage de la route Cotonou-Niamey par des pneus en feu.

Selon plusieurs sources proches des états-majors des partis politiques de l'opposition, ces manifestations peuvent s'expliquer par l'inquiétude de ces militants de l'opposition de voir leurs différentes formations politiques exclues des prochaines élections législatives pour faute de certificat de conformité. Et pourtant, ce document est exigé par la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour valider les dossiers de candidatures d'une formation politique aux prochaines élections législatives.

D'après le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur la dizaine de partis politiques ayant demandé ce certificat de conformité, seuls cinq partis, à savoir le Parti pour le renouveau démocratique (PRD), le Bloc républicain (BR), l'Union progressiste (UP), Moelle-Bénin et les Forces Cauris pour le développement du Bénin (FCDB) ont pu se tirer d'affaire.

Les autres, en majorité de l'opposition, notamment les Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), l'Union sociale libérale (USL) et Restaurer l'espoir ont vu leurs dossiers, émaillés d'irrégularités, rejetés, selon la même source.

Quelque 5 millions d'électeurs béninois répartis dans 7 964 bureaux de votes, dont 55 à l'étranger, seront appelés aux urnes le 28 avril prochain pour élire les 83 députés de la huitième législature du pays depuis le retour au multipartisme en février 1990.