Côte d’Ivoire: Bruno Koné Nabagné et Touré Alpha Yaya s’empoignent

Offensé par les propos du député-maire de Gbon, Touré Alpha Yaya, Bruno Koné Nabagné a tenu à apporter des éclaircies aux propos du collaborateur de Guillaume Soro. Sur son compte Twitter, Bruno Koné enchaîne punchlines et rappels historiques en vue de laver ce qu’il considère comme un affront, avant d’affirmer sa reconnaissance au président Ouattara. Ces échanges musclés entre lieutenant de Guillaume Soro et Alassane Ouattara annoncent-il les couleurs da la bataille des tranchées entre alliés d’hier ?

Bruno Koné Nabagné humilié d’être redevable à Guillaume Soro ?

La réponse du député-maire de Gbon aux propos ténus par le ministre Bruno Koné à l’occasion de l’investiture du maire de Boundiali, Mariétiou Koné, semble mettre le ministre de la construction et de l’urbanisme dans tous ses états. Depuis la mi-journée, Bruno Koné enchaîne les tweets pour justifier de sa présence au gouvernement et dire sa reconnaissance à son bienfaiteur, Alassane Ouattara.

Pour rappel, Bruno Koné Nabagné avait assuré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly du soutien des populations de la Bagoué en ces termes : « personne ne pourra berner nos populations, car nous savons où se trouve la vérité et nous ne lâcherons jamais la proie pour l’ombre ». Il n’en fallut pas plus pour sortir Touré Alpha Yaya, proche de guillaume Soro, de ses gonds. Ce dernier a asséné une réplique mémorable au ministre Bruno Koné Nabagné. « Je peux comprendre que tu protèges ton poste, tu peux le faire tout en restant reconnaissant, car c’est grâce à Soro Guillaume que tu as été pour la première fois ministre dans ta vie », a-t-il fait remarquer.

Et le Député-maire de poursuivre pour remettre en cause la proximité du ministre avec la population, puis de le défier avant de lui rappeler son soutien à Guillaume Soro. « Qu’as-tu fait de particulier pour la population de la Bagoué depuis huit ans que tu es au gouvernement ? ...Avant de barrer la route à Soro Guillaume, empêche-moi d’agir d’abord dans la Bagoué. Je me rappelle quand tu me disais de mobiliser toute la jeunesse de la Bagoué pour réserver un accueil digne et inoubliable en 2014. As-tu déjà oublié les propos que tu as tenu ce jour » ?

Ces propos sont restés de travers au ministre Bruno Koné Nabagné qui a tenu à apporter des réponses via son compte Twitter. Si ce n’est pas encore l’heure de la bataille des tranchées, les positions semblent se figer de plus en plus, au fur à mesure que Guillaume Soro affiche ses ambitions présidentielles.

Bruno Koné Nabagné, équilibre sur Twitter

Le ministre de la construction et de l’urbanisme, Bruno Koné Nabagné a tenu à apporter une réplique aux propos du député-maire. Visiblement affecté par cet échange, c’est sur son compte Twitter que nous avons lu à la mi-journée un début de réaction du ministre. D’entrée, à l’affirmation « c’est grâce à Soro Guillaume que tu que tu as été pour la première fois ministre dans ta vie », Bruno Koné Nabagné a répondu avec détermination :« qu’il dise comment et j’y répondrai », avant de continuer avec dédain, « la réponse à ce type d’affirmations gratuites ou de contrevérités, devrait être le silence, mais la répétition de ces attaques m’impose de dire 1 jour, dans le détail, comment s’est faite ma nomination au gouvernement et comment je l’ai vécue », conclut-il visiblement agacé.

Le ministre Bruno Koné Nabagné revient sur ses propos tenus le weekend dernier dans la Bagoué, à Boundiali et remet une couche « ….j’ai ajouté qu’il fallait ignorer les vendeurs d’illusions et ceux qui n’ont pas de projet pour la Côte d’Ivoire », a-t-il précisé, avant d’équilibrer en nuance « je n’ai cité personne encore moins parlé de barrer la route à quelqu’un, comme l’a titré un quotidien de la place. Les films et sons de cette cérémonie sont là ».

Toutefois, Bruno Koné finira par reconnaître le rôle joué par Guillaume Soro dans sa nomination au Gouvernement. Dans le 5e tweet de la série, il concèdera « SKG, qui était PM en mai 2011, a sans doute joué un rôle dans ma nomination, mais je ne l’ai personnellement rencontré que le lendemain de la publication du gouvernement et avant cette date, je n’avais jamais échangé, ni avec lui ni avec aucun de ses lieutenants ».

Cette déclaration implique de se demander si Touré Alpha Yaya était dans le secret des dieux avant la nomination de Bruno Koné Nabagné ? Seul l’intéressé pourrait y répondre. Cependant, la bataille de positionnement qui fait déjà rage dans le nord, exposera les deux camps a de forte crise de nerfs. Pour conclure sa série de réponses à des propos qui l’ont visiblement atteint, le ministre de la construction de recommander « à ses défenseurs, je conseillerai de chercher des arguments pour « vendre leur produit » plutôt que s’en prendre à tous ceux qui ne sont pas dans leur ligne politique ».

Mais avant, le ministre Bruno Koné Nabagné a relativisé pour apaiser les esprits « Il (Guillaume Soro, NDLR) demeure à mes yeux un frère, même si je suis en TOTAL DÉSACCORD AVEC SES PRISES DE POSITION ACTUELLES ».

Nelson Zimi